كورونا يتسبب في إيقاف صفقة مارتينيز بين برشلونة وانتر ميلان



كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن توقف مفاوضات برشلونة الإسباني، مع نظيره إنتر ميلان، من أجل الحصول على خدمات نجمه المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بداية من الموسم المقبل.



وفقا لشبكة “سكاى سبورتس” إيطاليا، فإن تفشي فيروس كورونا المستجد، تسبب فى إيقاف صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز، إلى برشلونة، بعد أن كانا الناديين توصلا إلى إتفاق شبه نهائي حول إتمام الصفقة.



أضافت الشبكة الإيطالية، أن إدارة البارسا، كانت قد توصلت إلى إتفاق على ضم المهاجم الأرجنتيني، مقابل دفع مبلغ مادى، بالإضافة إلى إنضمام لاعب من الفريق الكتالونى، للنيراتزورى.



أشارت سكاى إلى أن، فى ظل توقف النشاط الرياضى حاليا، والأزمة الإقتصادية، فإن مسئولى إنتر ميلان، يتمسكون بالحصول على قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب، 111 مليون يورو، للسماح لمهاجمهم بالرحيل، الأمر الذى جعل برشلونة يوقف مفاوضاته لضم اللاعب، فى ظل عدم قدرته على دفع هذا المبلغ.



وكان برشلونة، قد حاول إدخال مجموعة من لاعبيه، مثل إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، فى صفقة ضم لاوتارو، من أجل تخفيض المقابل المادى.



وتسعى أندية مانشستر سيتي، واليونايند وريال مدريد، فى الحصول على خدمات هداف إنتر ميلان، فى الصيف المقبل.

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