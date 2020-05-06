عدن تايم

كورونا يصل محافظة جنوبية جديدة ( احصائيات جديدة )

6 مايو، 2020
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اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالة إصابة مؤكدة وحالتين وفاة بفيروس كورونا في محافظات عدن لحج وتعز.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، على تويتر : إنه تم ” تسجيل أول (3) حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة لحج، بينها حالة وفاة”.

كما تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في العاصمة عدن.

وتم تسجيل وفاة إحدى حالتي الإصابة المؤكدة سابقاً في محافظة تعز.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (25) حالة بينها (5) وفيات، في كل من محافظات عدن حضرموت تعز ولحج.

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