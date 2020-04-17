كورونا يفتح سوق سوداء للمعقمات في اليمن..تقرير خاص

تشهد المواد الصحية من المعقمات والمطهرات والكمامات اقبالا وفيرا في الاسواق المحلية، أدى إلى ارتفاعها بشكل غير مسبوق، واختفاءها عن معظم نقاط البيع في المحلات التجارية والصيدليات جراء التهافت الكبير من قبل المواطنين على شراء تلك المواد، للتحصن من الجائحة العالمية كورونا.

انعاش السوق السوداء

الفيروس المستجد عالميا انعش ايضا السوق السوداء محليا (التجارة الغير مشروعة) من خلال احتكار بعض الشركات و الوكالات التجارية أصناف متعددة من المواد الصحية وتصريفها عبر مختصين في السوق السوداء لبيعها لعدد من المؤسسات التجارية كالسوبرات والبقالات والصيدليات والمراكز التجارية الأخرى بأسعار باهظة الثمن، وصل سعر بعضها إلى ضعف ثمنها الحقيقي، خاصة في المنتجات الخارجية المستوردة، وكذا بعض المنتجات المصنعة محليا.

صناعة خلطات تقليدات

انتعاش سوق المواد الصحية والطلب المتزايد عليها دفع ببعض التجار والاشخاص إلى فتح معامل لصناعة خلطات وتعبئتها في علب بلاستيكية شفافة أو غيرها لتوزيعها وبيعها كمعقمات تحت مسميات منتجات خارجية او محلية لتغطية طلب الاسواق واحتياجات المواطنين، بالرغم من عدم كفاءتها وقدرتها على محاربة وازالة الفيروسات والميكروبات نظرا لتصنيع تلك المواد في معامل واماكن غير خاضعة للمواصفات ومقاييس الجودة، فضلا عن عدم أهليتها صحياً.

ارتفاع جنوني

ويقول نشوان عبدالرحمن مسؤول قسم المنظفات في أحد المراكز التجارية بمدينة عدن بالنسبة لارتفاع سعر المعقمات كنا نشتري قبل ظهور كورونا كرتون معقمات ب 18000ألف ريال وحاليا مع أزمة المعقمات بسبب الفيروس ارتفع سعر الكرتون إلى 48000 ألف ريال أي أن سعر علبة معقم كانت ب 1500 ريال بينما سعرها حالياً ب 4000 ألف ريال، بينما صنف اخر من المعقمات اسمه دافا كان سعر الكرتون 16000 ارتفع الى38000 أي ان العلبة الواحدة سعة 750 مل كانت ب 900 ريال وحاليا وصل سعرها إلى 3800، وعن صنف الديتول ارتفع سعره من 40000 ألف الى 50000 ألف ريال أي بنسبة 25% وهناك صنف من الكمامات كانت بسعر 700ريال (50 كمامة) وحاليا بسعر 2500 .

اقبال كبير لشراء المعقمات

وفيما يتعلق بحجم اقبال الزبائن على المواد الصحية يؤكد “نشوان” ان هنالك اقبال كبير لشراء الكمامات ومعقم ( غسول اليدين) لكن الكمامات هي اكثر بضاعه انعدمت في السوق، اما غسول اليدين فهو متوفر لكن بنسب متوسطة نظرا لتوفر المنتجات المحلية اما المنتجات الخارجية انعدمت بشكل كبير وان وجدت فهي قليلة جدا.

وعن تجارة السوق السوداء يفيد “نشوان” ان بعض الشركات تبيع لأطراف أخرى تدعي انها منتدبة لدى منظمات بأسعار مرتفعة فيما تعمل هذه الأطراف على بيعها بأضعاف لدى بعض التجار والمراكز التجارية في الاسواق، وبالرغم من ارتفاع منتجات التعقيم والتطهير إلا أن معظم الزبائن اضطروا لشراء المنتج وهم مغلوبين على أمرهم في ظل اختفاء وانعدام الكثير من المنتجات الموزعة من الشركات، كما اضطرينا نحن لشراء بعض المنتجات من السوق السوداء عبر تجار متجولين.

أزمة عالمية وتجار متلاعبين

ويقول الدكتور الصيدلاني وليد الفقية ان هناك ازمة عالمية بالمنظفات والكمامات حتى في الدول الاوروبية وامريكا نفسها وهذا اهم الاسباب الرئيسة لطفرة المواد الصحية عالميا ومحلياً.

ويشير الفقية ان انتشار جائحة Covid19 زاد من نسبة الطلب على هذه المواد وقلت نسبة العرض فمن الطبيعي ارتفاع اسعارها غير ان العديد من تجار المواد الطبية والغذائية وغيرهم يمارسون الاحتكار بشكل مخيف في بلادنا وذلك في ظل غياب اجهزة الرقابة ووزارة الصناعة والتجارة.

وفيما يتعلق بالصناعات المحلية للكمامات يبين الفقية انه اجريت محاولة لصناعة كمامات ذات لون بنفسجي لكنها لم تكن في المستوى المطلوب.