" كورونا " يفجر خلافات بين محافظ حضرموت ووكيل الوادي والصحراء !

في وثيقة تبين الخلافات الحادة بين محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالم البحسني و وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء القيادي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين عصام الكثيري وجه المحافظ رسالة للوكيل الكثيري حذره فيها من مغبة تجاوز قرارات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة .ودعا المحافظ في الوثيقة المنشوره والموجهه للكثيري الى التقييد والالتزام باي قرار يصدر من المحافظ .وجاءت رسالة المحافظ على اثر قيام وكيل مديريات الوادي والصحراء بخرق قرار المحافظ بخصوص ساعات الحظر المفروضة لمجابهة كورونا .الى ذلك قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بأن على جميع أبناء المحافظة استشعار الخطر الذي تمثله جائحة كورونا وخطورتها على كافة فئات المجتمع، مشدداً على ضرورة التكثيف من حملات التوعية بمخاطر الوباء وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم ضم عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة، أكد خلاله على ضرورة الإلتزام بكل ما يصدر عن الجهات الرسمية المختصة بالمحافظة من توجيهات وتعليمات خاصة بمجابهة الوباء ومحاصرته والقضاء على مسبباته وبذل الجهود المطلوبة لحماية المواطنين من مخاطر الإصابة به.

ووجه محافظ حضرموت كافة المسؤولين بالمحافظة إلى بذل مزيد من الجهود كلاً في مجاله واختصاصه، والتركيز على الخدمات المرتبطة بحياة المواطن اليومية كالصحة والكهرباء والمياه والنظافة وغيرها.