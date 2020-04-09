كولومنت لعلاج اعراض القولون العصبي Colomint

كولومنت لعلاج أعراض القولون العصبي Colomint من خلال موقع الاحلام , يحتوى كبسولات كولومنت على مجموعة من المواد الفعالة التي تساعد في التخلص من أعراض القولون العصبي مثل زيت النعناع الذي له فاعلية في اخاء عضلات الامعاء والقولون والتخلص من الانتفاخ والتقلصات كما يحتوى على مواد طبيعية أخرى مهدئة للقولون والمعدة .

دواعي استخدام كبسولات كولومنت

يستخدم للتخفيف من أعراض القولون العصبي .

يخفف من تقلصات والانتفاخ في المعدة والقولون .

يعالج الاسهال والامساك المصاحب للقولون العصبي .

يحتوى على مواد مهدئة ومرخية للعضلات يخفف من تقلصات المعدة .

يعالج الانتفاخ ويساعد على التخلص من الغازات المتراكمة في الأمعاء .

احتياطات قبل استخدام كبسولات كولومنت

هناك بعض الحالات الصحية التي يجب إخبار الطبيب بها قبل استخدام Colomint وهي :

في حالة كانت ظهور تلك الأعراض لأول مرة .

إذا كنت تبلغ من العمر 40 عام وإذا كانت تلك الاعراض لأول مرة أو تأتي من وقت لآخر .

سوء الحالة الصحية بعد التحسن بأسبوعين .

نزل دم من القولون والشعور بالقيء والغثيان .

فقدان الشهية وفقدان الوزن بدون سبب .

الشعور بالتعب والإجهاد وشحوب الوجة .

الإصابة بالإمساك الحاد .

نزيف عبر الرحم غير طبيعي .

صعوبة في التبول .

في حالة السفر مؤخرا .

الحمل والرضاعة الطبيعية أو وجود خطط مستقبلية للحم .

الاعراض الجانبية لكبسولات كولومينت

يحتوى كبسولات Colomint على زيت النعناع الذي قد ينتج عنه ظهور بعض رد فعل تحسسي وهذا العرض نادر وتظهر على شكل طفح جلدي وحكة وصداع وبطء في ضربات القلب .

فقدان التنسيق الحركي وهزة في الجسم .

تهيج في منطقة الشرج .

حرقان مؤقت في المعدة .

ارشادات استخدام كولومينت

يتم تناول الكبسولات عن طريق الفم .

ينصح بتناول الجرعة بعد الأكل .

لا ينصح بتناول العقار مع ادوية سوء الهضم حيث إنه تقلل من مفعول العقار .

لا ينصح بتناول المشروبات الكحولية أثناء فترة العلاج حيث تزيد من ظهور الأعراض الجانبية .

لا يجب كسر أو مضغ الكبسولات قبل البلع .

لا يوصي باستخدام Colomint للأطفال اقل من 15 عام .

الجرعة الاعتيادية للبالغين والاطفال اكبر من 15 عام : يتم اخذ جرعة بمعدل كبسولة واحدة 3مرات في اليوم وفي حالة زيادة الأعراض يمكن زيادة الجرعة إلى كبسولتين 3 مرات في اليوم .

: يتم اخذ جرعة بمعدل كبسولة واحدة 3مرات في اليوم وفي حالة زيادة الأعراض يمكن زيادة الجرعة إلى كبسولتين 3 مرات في اليوم . يستمر العلاج من اسبوع حتى أسبوعين وقد تمتد مدة العلاج حتى ثلاث اسابيع على حسب الحالة الصحية .

في حالة نسيان الجرعة يتم اخذها فور تذكرها إلا في حالة قرب ميعاد الجرعة التالية .

الشكل العقاري : متوفر على شكل كبسولات جيلاتينية رخوة العبوة بها 14 كبسولة على شريطين بكل شريط 7 كبسولات بداخلها نشرة طبية .

سعر كبسولات كومينت

متوفر كبسولات Colomint سعر العبوة 5.5 جنيه مصري .

يتم إنتاج كبسولات كومينت بواسطة شركة فاركو .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام كبسولات كومينت بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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