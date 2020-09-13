كومان: ميسي يتدرب بشكل جيد للغاية.. وترينكاو صفقة رائعة



أكد الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة، على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتدرب بشكل جيد جدا مع الفريق، ولكن عليه أن يتحسن بدنيا، مثل باقى اللاعبين الأخرين، وذلك بعد الفوز الذى حققه الفريق على فريق خيمناستيكا، 3 – 1، مساء السبت وديا.







تحدث كومان، بعد نهاية المباراة، قائلا:” ميسي اظهر نفس الروح منذ اليوم الأول، يتدرب بشكل جيد جدًا، ويعلم أنه يجب أن يتحسن بدنيًا مثل أي لاعب أخر”.







أضاف المدرب الهولندى، قائلا:” كل اللاعبين ظهروا بشكل جيد، وقدموا أداء مميز اليوم، هناك أشياء يجب أن نحسنها، لكننا سعداء جدًا بعمل الفريق خلال الأسبوعين الماضيين”.







تابع قائلا:”لعبنا المباراة بتشكيلتين، لأنها الأولى لنا هذا الموسم، والشيء المهم هو خروجنا بدون أي إصابة”.



وأشاد كومان، بالمهاجم البرتغالى الشاب ترينكاو، قائلا:”لاعب يتمتع بجودة عالية، صفقة رائعة، ولكنه يجب أن يتكيف مع سرعة وإيقاع الكرة فى برشلونة.







سجل ثلاثية برشلونة، فى مباراة اليوم، كلا من عثمان ديمبلى، أنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو من ركلتى جزاء فى الدقائق 6، 17 و 51 من زمن اللقاء.







وتقرر تأجيل أول مباراتين للفريق الكتالوني في الدورى الإسبانى، إذ سيظهر لأول مرة في المسابقة أحد يومى 26 أو 27 سبتمبر ضد فياريال.



وسيخوض برشلونة مباراته الأولى المؤجلة ضد إلتشى إما فى فبراير أو مارس 2021، بينما سيخرج لمواجهة أتلتيك بيلباو المؤجلة من الجولة الثانية فى 6 يناير.

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