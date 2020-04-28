كومان يجدد رفضه تولى تدريب برشلونة .. اعرف السبب



جدد رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، رفضه تولى تدريب برشلونة الإسباني لرغبته فى الاستمرار مع الطواحين.







وأكد مدرب منتخب هولندا فى تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، أن تولى تدريب برشلونة ليس ضمن خططه، حيث أنه سيستمر فى تدريب الطواحين على الأقل حتى كأس الأمم الأوروبية “2021”.







ورفض كومان تدريب برشلونة، حينما عرض عليه جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، تولى قيادة الفريق بعد إقالة إرنستو فالفيردي، لكن موقفه لم يتغير بشأن الإستمرار مع منتخب هولندا.







وطالب رونالد كومان خلال تصريحاته، إدارة برشلونة التفكير في فترة ما بعد ليونيل ميسي، من أجل تأمين المستقبل، خاصة وأن النجم الأرجنتينى سيُتم عامه الـ33 بعد شهر ونصف.







يذكر أن رونالد كومان حمل قميص برشلونة في الفترة بين عامىّ 1989 و1995 وحقق عدة بطولات بقميص النادي الكتالوني.

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