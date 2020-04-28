كومان يكشف السبب وراء تراجع أداء دي يونج في برشلونة

هاي كورة – حمّل رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي مدربي نادي برشلونة مسؤولية تراجع مستوى فرانكي دي يونج لاعب الفريق مؤكداً أنه لا يشارك في مركزه الطبيعي.

وقال كومان خلال تصريحات صحفية تعليقاً على مستوى اللاعب: “هذا الموسم يعتبر مرحلة انتقالية بالنسبة له مثلما حدث معي شخصياً عندما انتقلت لبرشلونة عام 1989”.

وتابع: “فرانكي لاعب ذكي ويقدم مستويات مميزة ولا شك في نجاحه مع برشلونة لكنه حزين بسبب عدم مشاركته في مركزه الأصلي مثل أياكس”.

وشارك دي يونج في 36 مباراة بكافة المسابقات رفقة نادي برشلونة سجل خلالها هدفان وصنع مثلهما”.