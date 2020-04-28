أخبار نادي برشلونة

كومان يكشف السبب وراء تراجع أداء دي يونج في برشلونة

28 أبريل، 2020
0
كومان يكشف السبب وراء تراجع أداء دي يونج في برشلونة

هاي كورة – حمّل رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي مدربي نادي برشلونة مسؤولية تراجع مستوى فرانكي دي يونج لاعب الفريق مؤكداً أنه لا يشارك في مركزه الطبيعي.

وقال كومان خلال تصريحات صحفية تعليقاً على مستوى اللاعب: “هذا الموسم يعتبر مرحلة انتقالية بالنسبة له مثلما حدث معي شخصياً عندما انتقلت لبرشلونة عام 1989”.

وتابع: “فرانكي لاعب ذكي ويقدم مستويات مميزة ولا شك في نجاحه مع برشلونة لكنه حزين بسبب عدم مشاركته في مركزه الأصلي مثل أياكس”.

وشارك دي يونج في 36 مباراة بكافة المسابقات رفقة نادي برشلونة سجل خلالها هدفان وصنع مثلهما”.


Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أداء الدوري الإسباني السبب برشلونة تراجع دي فرانكي دي يونح في كومان وراء يكشف يونج

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : نيمار يتعرض للخيانة من برشلونة بسبب لاوتارو مارتينيز

أخبار برشلونة : نيمار يتعرض للخيانة من برشلونة بسبب لاوتارو مارتينيز

28 أبريل، 2020
Photo of أجويرو يدافع عن ميسي ويبحث عن حلول لأزمة كورونا

أجويرو يدافع عن ميسي ويبحث عن حلول لأزمة كورونا

28 أبريل، 2020
Photo of ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. نيمار يتعرض للخيانة من برشلونة بسبب لاوتارو مارتينيز

ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. نيمار يتعرض للخيانة من برشلونة بسبب لاوتارو مارتينيز

28 أبريل، 2020
Photo of برشلونة يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر للتفاوض مع البرازيلي أرثر ميلو

برشلونة يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر للتفاوض مع البرازيلي أرثر ميلو

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق