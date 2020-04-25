عدن الغد

كيان سياسي يعلن دعمه للاحتجاجات بعدن

25 أبريل، 2020
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كيان سياسي يعلن دعمه للاحتجاجات بعدن

 
بارك مجلس الحراك الثوري بالعاصمة عدن الاحتجاجات الشعبية السلمية التي انطلقت في اكثر من مديرية بالعاصمة عدن  الجمعة تنديدا بتدهور الخدمات وفي مقدمتها انقطاع التيار الكهربائي لايام والوضع الانساني الصعب للمتضررين من كارثة السيول بعد تهدم منازلهم واصبحوا بلا ماوى في ظروف معيشية واجتماعية صعبة فضلا عن انفلات الامن .
وقال المجلس في بلاغ صحفي ان هذه الاحتجاجات الشعبية والتي تداعى لها شباب عدن بشكل شعبي عفوي نتاج طبيعي للوضع المتردي وهي احتجاجات طبيعية وستتوسع في ظل لاوجود لسلطات حقيقية تقوم بواجباتها تجاه المدينة التي اضحت منكوبة بكل المقاييس .
ودعا المجلس كل قياداته وقواعده وانصاره الانخراط في الاحتجاجات الشعبية للتعبير عن حالة الغضب التي بلغت اقصى مداها بعد ترك عدن واهلها وحيدين يواجهون الكوارث الطبيعية وسوء الخدمات بلا سلطة ولا جهة ناظمة لحياتهم العامة وتقوم بواجبات الخدمات تجاههم .

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بعدن دعمه سياسي كيان للاحتجاجات يعلن

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