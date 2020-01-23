“كير” توزع سلل غذائية بزنجبار

زنجبار «الأيام» خاص

بدأت منظمة كير العالمية، اليوم، توزيع سلل غذائية بمدينة زنجبار للنازحين والمقيمين من الأسر الأشد فقراً البالغ عددهم (3181)، منهم (753) نازحا من محافظتي الحديدة وتعز، و(2428) من الأسر الأشد فقراً بالمدينة، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المنظمة لمحافظات يمنية عدة.

وأكد مدير عام مديرية زنجبار، م. سالم عكف، أن عملية صرف المواد الغذائية للنازحين والأسر الأشد فقراً تسير وفق الخطة التي وضعتها السلطة المحلية بالمديرية، حيث وضع برنامج للصرف يتم من خلاله التوزيع لثلاث حارات في اليوم الواحد، منعاً للازدحام أثناء عملية التوزيع.

وأشار عكف إلى أن السلطة المحلية قامت بإنزال فريق من صحة البيئة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل صرفها حفاظاً على سلامة المواطنين، كما تقوم بتذليل الصعوبات والعراقيل الذي تعترض عملية التوزيع.