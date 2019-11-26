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كيفية استخراج فيزا جنوب أفريقيا 2020 الشروط والاوراق المطلوبة
تفرض جنوب أفريقيا على زائريها من مختلف الدول العربية ودول العالم الحصول على تأشيرة مسبقة الدفع لدخول أراضيها سواء لأغراض سياحية او تعليمية وتجارية ، حيث تمكن الفيزا حاملها الحق في دخول الأراضي الجنوب افريقية والاقامة بها لمدة 90 يوم من تاريخ الحصول على التاشيرة وحتى ستة أشهر .
أهم المعلومات عن دولة جنوب أفريقيا 2020
- هى دولة أفريقيا تقع فى جنوب القارة الافريقية وتجاورها بوتسوانا ، موزامبيق ناميبيا .
- تعد واحدة من أقوى اقتصاديات العالم والقارة الافريقية حيث تحتل المرتبة الاولى افريقيا على المستوى الاقتصادى .
- تتميز بطبيعتها الساحرة ومواردها الغنية خاصة الذهب والالماس .
- بها تنوع فى الاعراق والاجناس حيث يمثل سكانها أغلبية سوداء افريقية واقلية بيضاء .
- من اكثر الدول الافريقية ديمقراطية وفق لخبراء المراقبة الدولية على المستوى السياسى والاجتماعى والتعليمى .
- تتميز بتوافر العديد من فرص العمل بها ومكان مميز لاقامة المشاريع الاستثمارية .
- المسيحية هى الديانة الرسمية للبلاد حيث يدين 80 % من سكانها بالمسيحية و20% بين الإسلام والهندوس والديانات الاخرى .
- بها ثلاثة عواصم أساسية هي كيب تاون العاصمة التشريعية و بريتوريا العاصمة الادارية بلومفونتين العاصمة القضائية .
- يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة وبها 11 لغة رسمية معترف بها منها الانجليزية و الأفريكانية كأبرز اللغات المعترف بها .
أنواع فيزا افريقيا 2020
- الفيزا السياحية أو العائلية لزيارة الأهل والأصدقاء .
- فيزا تعليمية لأغراض الدراسة وإجراء الأبحاث العلمية والمؤتمرات العلمية .
- فيزا لم الشمل بين الخاطب وشريكته فى حالة الرغبة فى إتمام الزواج .
- فيزا الأعمال الخيرية والتطوعية .
- الفيزا التجارية لانهاء الاعمال الاستثمارية والتجارية .
- فيزا زيارة الأطفال والزوجة لزوجها الحاصل على حق الاقامة فى جنوب افريقيا لأغراض العمل والدراسة .
أماكن أستخراج فيزا جنوب افريقيا 2020
- يتم استخراجها من قبل القنصليات والسفارات التابعة لجنوب أفريقيا فى عواصم الدول المختلفة .
- تقع السفارة الجنوب افريقية فى القاهرة 11 امتداد طريق دجلة المعادى المبنى 11 .
- تسلم الطلبات باليد لموظف الجوازات بالسفارة .
شروط إستخراج فيزا جنوب افريقيا 2020
- ملء استمارة طلب الحصول على فيزا جنوب أفريقيا يتم تحميلها الكترونيا من قبل موقع وزارة الشئون الداخلية الافريقية .
- تقديم جواز سفر ساري العمل به لمدة ثلاثة شهور على الاقل .
- تقديم خطاب موقع من قبل جهة العمل يحتوى على المسمى الوظيفى وراتب الموظف بشكل دقيق .
- تقديم عدد 2 صورة شخصية ضوئية 3*6 مطابقة للمعايير الدولية .
- تقديم وثيقة التأمين الصحى مدفوعة الاجر الدولية وفق للقانون الجنوب افريقى .
- تقديم صورة من حجز تذاكر الذهاب والعودة وفندق الإقامة طوال مدة الرحلة بالتفصيل .
- تقديم كشف حساب بنكي يوضح حركة الحساب خلال الستة اشهر الاخيرة .
- دفع قيمة الحصول على التأشيرة التى تحددها السفارة الجنوب افريقية بناء على البلد التى يقيم بها مقدم الطلب .
- يتم تقديم الطلب شخصيا من قبل مقدم الطلب أو المسافر لأخذ البصمات البيومترية للتأكد من صحة الهوية وضمان عدم سرقتها او تزويرها من قبل اخريين .
- يقوم مقدم الطلب بترجمة جميع الوثائق للغة الانجليزية لدى إحدى مراكز الترجمة المعتمدة .
تعليمات الدخول الى جنوب افريقيا بفيزا الدخول المتنوعة
- عدم القيام باى عمل او نشاط غير النشاط المحدد بتأشيرة الدخول التي تم الحصول عليها طوال مدة الإقامة .
- لابد أن يخضع المسافر الى مقابلة مع موظف الجوازات في مطارات جنوب أفريقيا عقب الوصول للسماح له بالدخول أو عدمه .
- يجب أن يقوم المسافر بتوضيح سبب الزيارة بشكل دقيق لموظف الجوازات للسماح له بالدخول .
- يجب ان لا يتجاوز المسافر المدة المحددة له سلفا للاقامة فى جنوب افريقيا .