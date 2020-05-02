كيفية التخلص من ترهل الوجه, يبحث الكثير عن طرق التخلص من ترهلات الوجه خاصة عند التقدم في السن، وبدء ظهور التجاعيد والعلامات الدقيقة، وفي أغلب الأحيان تصاب منطقة الرقبة وحول العين والفم بالترهل، ويرجع السبب في ذلك إلى إتباع عادات غير صحيحة، وتشكل تعابير الوجه دور كبير في ظهور الترهلات.

أسباب ترهل الوجه

قبل أن نتطرق إلى طرق علاج ترهل الوجه، لابد من معرفة الأسباب المؤدية لذلك، حيث لا يقتصر عامل التقدم في السن على ترهل الوجه، بينما يوجد العديد من الأسباب التي لها دور كبير على البشرة، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

أشعة الشمس, كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة من أسباب ترهل الوجه، بسبب قيامها بانخفاض نسبة الكولاجين والألياف الغذائية الضرورية للجلد، مما ينتج عن ذلك ضمور الخلايا والأنسجة الجلدية.

كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة من أسباب ترهل الوجه، بسبب قيامها بانخفاض نسبة الكولاجين والألياف الغذائية الضرورية للجلد، مما ينتج عن ذلك ضمور الخلايا والأنسجة الجلدية. حيث تقوم الخلايا بإفراز مادة الميلانين التي ينتج عنها التصبغات وظهور البقع الغامقة.

التي ينتج عنها التصبغات وظهور البقع الغامقة. عوامل نفسية, كثرة الضغوطات اليومية والشعور بالقلق والتوتر لوقت طويل قد تؤثر بالسلب على الجانب النفسي، مما يؤثر على البشرة والوجه وبالتالي ترهلها.

كثرة الضغوطات اليومية والشعور بالقلق والتوتر لوقت طويل قد تؤثر بالسلب على الجانب النفسي، مما يؤثر على البشرة والوجه وبالتالي ترهلها. الإرهاق والإجهاد, التعب الشديد والعمل لفترة طويلة طوال اليوم دون حصول الجسم على الراحة المطلوبة أو معدل ساعات معينة، يؤدي إلى عدم وصول الدم والأكسجين إلى الجلد بالشكل الصحيح.

التعب الشديد والعمل لفترة طويلة طوال اليوم دون حصول الجسم على الراحة المطلوبة أو معدل ساعات معينة، يؤدي إلى عدم وصول الدم والأكسجين إلى الجلد بالشكل الصحيح. الحالات المرضية, يوجد الكثير من الأمراض الجلدية التي إن لم يتم علاجها، تؤدي إلى ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

كيفية التخلص من ترهل الوجه

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد الوجه، وطرق أخرى تخلصك من ترهل الوجه بشكل طبيعي، وقد يلجأ البعض إلى إجراء عمليات التجميل لكي يتخلص من هذه المشكلة بشكل سريع.

لكن نتائجها غير مضمونة، لذلك ينصح باتباع طرق العلاج الطبيعية المنزلية حتى لا تلحق الأذى والضرر بالبشرة، وسوف نذكر كل واحدة منهما على حدى.

علاج ترهل الوجه بالتدليك

يعد التدليك من أكثر الطرق التي تتم طبيعيًا لشد الوجه.

بسبب قيامه بتنشيط الدورة الدموية، وهناك طريقتين للتدليك، الأولى التدليك بحركات دائرية.

الثانية التدليك عكس اتجاه الجاذبية الأرضية، حيث يتم البدء بمنطقة الذقن، بعد ذلك تدليك الوجنتين ثم جبهة الوجه.

علاج ترهل الوجه باستخدام الليمون والزبادي

يعد الخليط المكون من الزبادي والليمون من أفضل الماسكات التي تأتي بنتيجة سريعة للتخلص من ترهل الوجه.

المكونات:

ملعقة طعام من الزبادي.

ملعقة طعام من عصير الليمون.

الطريقة:

يجب غسل الوجه وتنظيفه بشكل جيد باستخدام الماء الفاتر، حتى تساعد مسام الوجه أن تتفتح، ثم تجفيفه.

يتم مزج الزبادي مع الليمون.

ثم يتم تطبيق الخليط على الوجه.

ترك هذا الماسك لمدة ربع ساعة حتى جفافه تمامًا.

وصفة العسل لتخلص من ترهل الوجه

يعد العسل من المكونات الطبيعية المضادة للأكسدة، حيث يساهم في إخفاء التجاعيد والقضاء على الخطوط الرفيعة الموجودة بجانب الشفاه، إلى جانب شد الوجه وتخلصك أيضًا من الترهلات و تساعد في رجوع الشباب والحيوية إليه من جديد.

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من التوت البري.

ملعقة طعام من عسل النحل.

طريقة التحضير:

فرم التوت البري في الخلاط الكهربائي حتي يتم تنعيمه جيدًا.

ثم دهن كمية من عسل النحل على الوجه.

تطبيق مزيج التوت البري فوق العسل.

غسل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة بياض البيض للوقاية من ترهل الوجه

تأتي نتيجة هذا القناع للتخلص من ترهل الوجه في الحال، وتتوالى النتائج المبهرة على البشرة في حالة الدوام على تطبيقه أسبوعيًا.

المكونات:

بياض بيضة.

10 قطرات من زيت فيتامين E.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التجهيز:

تمزج هذه المقادير بشكل جيد حتى يتم تشكيل عجينة سميكة.

تطبيق العجينة على الوجه بأكمله، مع التدليك بحركات دائرية مستمرة قرابة 3 دقائق.

دعي هذا الخليط حتى الجفاف.

غسل الوجه بالماء الدافئ.

ماسك الخيار والليمون لعلاج ترهل الوجه

هذا القناع من أكثر الأقنعة الملائمة لمنطقة ما حول العين.

المكونات:

نزع البياض من البيضة وتجهيزه.

نصف ملعقة من زيت فيتامين E.

عصير ليمونة واحدة.

الطريقة:

نزع القشرة الخارجية للخيار، ثم فرمها جيدًا في الخلاط المنزلي حتى تتكون عجينة لينة.

ثم وضع بياض البيضة وزيت فيتامين E والليمون إلى خليط الخيار ومزجهم حتى يتجانسوا.

تطبيق هذا القناع على الوجه وتركه لمدة ربع ساعة.

يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

يفضل تكرار الوصفة من مرتين إلى ثلاث أسابيع حتى تحصل على نتائجها الفعالة من حيث شد الوجه وجعله أكثر شبابًا.

ماسك اللبن واللوز لتوديع ترهل الوجه

يعد اللوز من المكونات الطبيعية الغنية ببعض العناصر الغذائية مثل، فيتامين E، عنصر الزنك وحمض الفوليك، وهذه العناصر من شأنها إضفاء ملمسًا ناعمًا على البشرة والقضاء على التجاعيد.

المكونات:

فنجان من اللبن الطازج.

كوب من اللوز.

الطريقة:

يتم نقع اللوز في الحليب لمدة ليلة كاملة.

نزع قشور اللوز وخلطه مع الحليب في الخلاط لجعله متماسكًا.

توزيعه على الوجه والعنق ونتركه لمدة ربع ساعة، وشطفه بالماء الدافئ.

ماسك الزنجبيل مضاد للتجاعيد وترهل الوجه

الزنجبيل من الأعشاب المشبعة بالمركبات المضادة للأكسدة، إلى جانب دوره الكبير في تقليل تحلل بروتين الإيلاستين الذي من وظيفته منع ترهل الوجه.

المكونات:

ثلاث ملاعق من مسحوق الزنجبيل.

ملعقتين صغيرتين من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التجهيز:

خلط المقادير السابقة مع بعضها البعض حتى يمتزجا.

تطبيق هذا الماسك على البشرة مع مراعاة العناية بالمناطق المليئة بالتجاعيد.

دعه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

في النهاية نود أن نؤكد على كيفية التخلص من ترهل الوجه من خلال الطرق الطبيعية التي ليس لها آثار جانبية على البشرة إذا تم استخدامها بشكل مستمر، وضرورة تجنب العوامل التي تسبب ترهل الوجه.

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