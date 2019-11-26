كيفية صلاة قيام الليل نقدم لكم كيفية أداء صلاة الليل وفضلها عبر موقع تفسير الاحلام ، صلاة قيام الليل لها فضل كبير ووقت محدد وهو منذ مغيب الشمس إلى وقت الفجر وهى ليست من ضمن الصلوات المفروضة إلا أنها من النوافل والسنن التي حثنا على القيام بها رسول الله صل الله عليه وسلم لما لها من فضل كبير وعظيم .

قال تعالى: (وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّد بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَن يَبعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحمودًا)

كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل

يتساءل الكثير حول كيفية أداء صلاة قيام الليل وهى كما ذكرنا من أفضل العبادات التي من الله تعالى بها علينا بعد الصلوات الخمس المفروضة ووقتها من إنتهاء صلاة العشاء إلى وقت صلاة الفجر من اليوم التالي إلا أنه يفضل أن يتم أدائها في الثلث الأخير من الليل لكون الله جل وعلا يكون وقتها في السماء الدنيا يراقب أحوال عباده وخلقه وهي من أوقات الدعاء المستجاب .

كيفية صلاة قيام الليل والشفع والوتر

كذلك يحدث لخط كبير عند كثير من الناس حول الفرق وكيفية صلاة قيام الليل والشفع والوتر .

يتم البدء في صلاة قيام الليل بعد الانتهاء من صلاة العشاء ويكون الوقت متاح فيها حتى صلاة الفجر وتم أداء صلاة الليل ركعتين ركعتين بمعنى يقوم العبد فيصلي ركعتين بالفاتحة وما تيسر من قصار السور ثم يقرأ التشهد ويسلم ثم يقوم لأداء ركعتين آخران وهكذا وصلاة قيام الليل تبدأ من ركعتين إلى اثني عشر ركعة .

بعد الانتهاء من صلاة العشاء ويكون الوقت متاح فيها حتى صلاة الفجر وتم أداء صلاة الليل ركعتين ركعتين بمعنى يقوم العبد فيصلي ركعتين بالفاتحة وما تيسر من قصار السور ثم يقرأ التشهد ويسلم ثم يقوم لأداء ركعتين آخران وهكذا وصلاة قيام الليل تبدأ من ركعتين إلى اثني عشر ركعة . ويتم أداء ركعتي الشفع بحيث يقال في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الأعلى وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الكافرون ، إذا ما قام العبد ليصلي صلاة قيام الليل فتكون أخر ركعتان له بها هما صلاة الشفع ويقرأ فيهما كما يقرأ بصلاة الشفع .

بحيث يقال في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الأعلى وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الكافرون ، إذا ما قام العبد ليصلي صلاة قيام الليل فتكون أخر ركعتان له بها هما صلاة الشفع ويقرأ فيهما كما يقرأ بصلاة الشفع . أما صلاة الوتر فهي صلاة فردية بمعنى أنها تبدأ بركعة واحدة إلى 7 ركعات بتشهد واحد في الركعة الأخيرة فقط أو إلى 9 ركعات يتم الجلوس للتشهد في الركعة الثامنة والتاسعة ، وإذا صليت ركعة واحدة فيتم قراءة الفاتحة والإخلاص .

عن الرّسول عليه الصلاة والسّلام في الحديث الشريف: فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يوتِرُ بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وقُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَكانَ يقولُ: سبحانَ الملِكِ القدُّوسِ ثلاثًا، ويرفعُ صوتَه بالثَّالثةِ) حديث الرّسول عليه الصلاة والسّلام: (الوِترُ حقٌّ على كلِّ مسلمٍ، فمن أحبَّ أن يوترَ بخمسٍ فليفعَلْ، ومن أحبَّ أن يوترَ بثلاثٍ فليفعل، ومن أحبَّ أن يوترَ بواحدةٍ فليفعَلْ)

فضل صلاة قيام الليل

أما عن ما قيل في فضل صلاة قيام الليل فهي من النوافل التي تعود على العبد بالخير الكثير تعد أهمها قيامها بوقت مستجاب به الدعاء وهو الثلث الأخير من الليل.

دخول الجنة من أوسع أبوابها .

القرب من الله عز وجل والعلو في الدرجات ف الآخرة .

تمتنع وتعصم العبد من ارتكابه للذنوب والمعاصي .

تحط من الذنوب والخطايا وتضاعف من الحسنات .

راحة بال وفكر ونور في الوجه .

بركة في الرزق وزيادة في المال والصحة .

يذكر بها العبد في الملأ الأعلى .

مع ختام موضوعنا اليوم نرجو أن نكون قد وفقنا به ونرحب بأي تعليقات لكم أسفل المقال .