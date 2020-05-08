كيفية طباعة تذكرة طيران ناس رقم الحجز 1441 – معلومات عامة

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من خلال هذا المقال يمكنك الإطلاع على طريقة طباعة تذكرة طيران ناس رقم الحجز ، تعد شركة طيران ناس واحدة من كبرى شركات الطيران في العالم العربي والمملكة والتي تتميز بكونها شركة اقتصادية تطلق رحلات طيران بتكلفة غير باهظة، وهي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 2007، وهي تطلق رحلات الطيران داخل المملكة أو خارجها للعديد من الدول في مختلف القارات، أما عن المطارات التي مقراتها الأساسية في المملكة: مطار الملك فهد الدولي ،مطار الملك خالد الدولي، مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وعلى مدار السنوات السابقة تنافست بشدة مع خطوط الطيران السعودية واستقطبت العديد من المسافرين لمختلف الوجهات فقط تخطي عددهم ما يزبد عن 6 مليون مسافر في عام 2017، كما أنها تتمتع بالتطور من خلال إطلاق تطبيقاتها على هواتف الآندرويد والآيفون، إلى جانب موقعها الإلكتروني الذي تقدم فيه العديد من الخدمات الإلكترونية كخدمة طباعة التذكرة التي نستعرضها لكم من خلال موسوعة.

طباعة تذكرة طيران ناس رقم الحجز

تتمتع شركة طيران ناس بالعديد من المميزات أبرزها أنها تقدم لعملائها أكثر من طريقة للدفع، وهي تتيح لهم أيضًا إلغاء حجز الرحلات في حالة التعرض لظروف قهرية، وهي تتميز أيضًا بمدى التزامها بمواعيد الرحلات، ونتيجة لتميزها فقد حازت على العدبد من الجوائز من بينها جائزة أفضل شركة طيران اقتصادى على مستوى العالم العربي في عام 2017.

نقدم شركة طيران ناس للمسافرين فئتين من رحلة الطيران الجوي وهما فئة الرحلة الاقتصادية والثانية هي الرحلة المخصص لرجال الأعمال، وقد ساهمت إلى حدٍ كبير في توفير الوقت والجهد على العملاء طباعة تذكرة الطيران من خلال موقعها الإلكتروني بدلاً من الذهاب مبكرًا إلى المطار قبل موعد الرحلة وطباعتها من هناك، وفيما يلي نعرض لكم خطوات هذه الخدمة:

طريقة طباعة تذكرة طيران ناس اونلاين



يتم الدخول أولاً على الموقع الرسمي لشركة طيران ناس من خلال هذا الرابط، ومن ثم اضغط على خيار بطاقة الصعود في أعلى الصفحة.

في الخطوة التالية ادخل البيانات المطلوبة من الاسم الأخير ورقم الحجز، ثم اضغط على خيار “البحث عن الحجز”.

سيظهر لك الموقع بعد ذلك تفاصيل الرحلة التي قمت بحجزها من قبل، ومن ثم اضغط على خيار “إصدار بطاقة صعود الطائرة”.

في الخطوة الأخيرة سيعرض لك الموقع تذكرة الطيران وما عليك سوى الضغط على أيقونة “طباعة” ليتم طباعتها مباشرةً.

كيفية طباعة تذكرة طيران ناس 2020



إذا كنت تفضل استخدام تطبيق طيران ناس فيمكنك الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الخطوات التالية:

افتح التطبيق عقب تحميله وتثبيته، ومن ثم اضغط على خيار “بطاقة الصعود”.

في الخطوة التالية اضغط على البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الحجز والبريد الإلكتروني، ليعرض لك التطبيق بعد ذلك بيانات حجز الرحلة، ثم اضغط بعد ذلك على أيقوة “طباعة”.

ولتحميل التطبيق من Google Play اضغط على هذا الرابط، أما لتحميله من Apple Store من هنا.

استعلام عن حجز برقم التذكرة في طيران ناس 1441

يمكنك أيضًا الاستعلام عن الحجز برقم التذكرة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة طيران ناس من خلال الدخول على الموقع ثم اضغط على قائة خياراة المساعدة.

من القائمة السابقة اضغط على خيار “حالة الرحلة”، ثم في الصفحة التالية ادخل رقم الرحلة، ثم اضغط على أيقونة “عرض” ليعرض لك الموقع كافة التفاصيل المطلوبة.

والجدير بالذكر أنه بالنسبة للرحلات الداخلية فإن الشركة تسمح بإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل انطلاق الرحلة بنحو ساعتين، أما في الرحلات الخارجية فهي تسمح بإصدارها قبل انطلاقها بنحو ساعة واحدة وفي خلال يومين.

والجدير بالذكر أنه يمكنك حجز تذكرة الطيران إلكترونيًا من خلال هذا الرابط، أو الاتصال برقم خدمة العملاء وهو: 920001234، وإذا كنت من خارج المملكة فاتصل على رقم 966114349000.