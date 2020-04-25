كيفية علاج حكة فروة الرأس بالخل, هناك العديد من الوصفات التي تساعدك على كيفية علاج حكة فروة الرأس بالخل والتي تعود بالنفع على تحسين صحة الشعر وذلك بدون أي مواد كيميائية, ذلك بسبب كون خل التفاح من أحسن العلاجات التي تعمل على تطهير وتنقية الشعر وإعادة التوازن له.

الأسباب المؤدية إلى حكة الرأس

لكي يتم علاج الحكة المزعجة بفروة الرأس، يجب معرفة الأسباب المؤدية إلى ذلك، حتى نتجنب حدوثها، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

الحساسية المفرطة والتي تأتي نتيجة الإفراط في استخدام منتجات العناية بالشعر والتي تحتوي على المزيد من المواد الكيميائية، مثل الصبغات والشامبوهات.

الإهمال عند عدم غسل الشعر، وهذا يؤدي إلى تجمع الزيوت والخلايا الدهنية، والتي تؤدي إلى ظهور القشرة والتي من دورها تؤدي إلى الحكة.

أهم فوائد الخل للشعر

تتعدد أصناف الخل، وكل نوع يحتوي على الكثير من الفوائد، ومن أهمها ما يلي:

يتم استعماله كغسول للشعر ومطهر عند ظهور القشرة، كما أنه يساهم في التحكم في الشعر الدهني.

يضيف الخل إلى الشعر اللمعان والتألق ، ويعطي الشعر مظهرًا جذابًا.

، ويعطي الشعر مظهرًا جذابًا. يحتوي خل التفاح على الكثير من الفيتامينات والمعاد ن التي يحتاجها الشعر، مثل فيتامين ب، ج، إلى جانب غناه بحمض ألفا هيدروكسي الذي يساهم بشكل كبير في تقشير جلد فروة الرأس.

ن التي يحتاجها الشعر، مثل فيتامين ب، ج، إلى جانب غناه بحمض ألفا هيدروكسي الذي يساهم بشكل كبير في تقشير جلد فروة الرأس. بالإضافة إلى احتوائه على مكونات مضادة للالتهاب ، وهذا من شأنه يساهم في حل مشكلة القشرة.

، وهذا من شأنه يساهم في حل مشكلة القشرة. يساهم في موت البكتيريا والفطريات التي تسبب مشاكل جلدية للشعر، مثل الحكة المزعجة والالتهابات.

كيفية عمل غسول بالخل الشعر

هذا الغسول سوف يساعد على كيفية علاج حكة فروة الرأس بالخل ، بالإضافة إلى جعل الشعر أكثر لمعانًا، وهي كالتالي:

قم بمزج 2 كوب من الماء الفاتر مع ملعقة طعام من الخل، ثم سكب هذا المزيج في زجاجة، ويجب الأخذ في الاعتبار طول الشعر عند تجهيز هذه الخلطة، بحيث زيادة الخل والمياه، لتلائم طول الشعر.

شطف الشعر، ثم تطبيق هذه الخلطة على الشعر مع تدليك فروة الرأس بحركات دائرية وبلطف حتى لا تتأذى.

ترك هذا الخليط لبضع دقائق، ثم يتم شطفه بالماء، وتعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي تحقق لمعانًا وتألقًا للشعر.

كيفية علاج حكة فروة الرأس بالخل

المكونات

كوب صغير من خل التفاح.

2 كوب من الماء الفاتر.

طريقة الاستعمال

تجهيز زجاجة شامبو لم تستخدمها، بشرط أن تكون نظيفة، وسكب كلًا من خل التفاح والماء الفاتر في الزجاجة.

قم بغسل الشعر بشكل جيد ثم تجفيفه.

يتم رج الزجاجة المليئة بالخل والماء.

وضع هذا الخليط على الشعر، وتأكد من وصول هذا الخليط في أعماق فروة الرأس والشعر بأكمله.

ترك هذا المزيج على الشعر لمدة خمس دقائق، ثم يتم غسل الشعر بشكل جيد.

خل التفاح لعلاج قشرة الرأس

يساهم خل التفاح بشكل كبير في القضاء على قشرة الرأس، وذلك إذا تم تطبيقه بانتظام، وهذه الوصفة أيضًا تمكنك من معرفة كيفية علاج حكة فروة الرأس بالخل فقط قم باتباع التعليمات التالية:

مكونات الوصفة

ملعقتين طعام من الحليب.

ملعقة من الخل.

ملعقة من زيت جوز الهند.

إحضار أي نوع زيت عطري تفضلينه.

طريقة الاستعمال

تجهيز إناء صغير الحجم، وقم بوضع الحليب مضاف إليه خل التفاح وزيت جوز الهند، وإضافة قليل من الزيت العطري، وقم بخلط هذه المكونات مع بعضهم البعض، وبذلك قد قمت بتجهيز ماسك للشعر.

قم بوضع الماسك في أعماق فروة الرأس ، مع التدليك المستمر لمدة ثلاث دقائق.

، مع التدليك المستمر لمدة ثلاث دقائق. اترك هذا الماسك لمدة نصف ساعة.

اشطف الشعر جيدًا باستخدام نوع جيد من الشامبو بشرط أن لا يحتوي على الكبريتات.

تستطيع تطبيق هذه الوصفة على الأقل مرة أسبوعيًا، ويرجع فائدة هذا القناع في قدرته على التقليل من الحكة التي تنتج عن ظهور القشرة.

التي تنتج عن ظهور القشرة. إلى جانب فعاليته في التخلص من خلايا الجلد الميتة التي توجد في أعماق فروة الرأس، بالإضافة إلى مساهمة الطبيعة الحمضية التي يحتوي عليها الحليب على مقاومة القشرة، وإضفاء اللمعان والنعومة للشعر.

علاج حكة الرأس بالخل الأبيض

هذه الوصفة تساعدك على علاج حكة فروة الرأس بالخل بشكل فعال، وتكرر مرة كل أسبوع لتأتي بنتائج مرضية في التخلص من حكة الرأس المزعجة.

قم بعمل الآتي:

قم بخلط كوب ونصف من الخل الأبيض مع موزة، ويتم مزجهم جيدًا حتى تصبح عجينة.

يتم تطبيقها برفق على فروة الرأس مباشرة، مع التدليك المستمر لمدة ثلاث دقائق، انتظر حوالي نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر .

شاي البابونج لعلاج حكة الرأس الشديدة

يعد شاي البابونج من الأعشاب التي تساهم في التخلص من حكة الرأس والتخلص من قشرة الشعر، وذلك عند خلطه بكمية من الخل.

يساهم هذا الخليط في ترطيب فروة الرأس و القضاء على البكتيريا وكذلك علاج الالتهابات الثانوية.

وكذلك علاج الالتهابات الثانوية. قم بمزج ملعقة طعام من الخل مع 200 مللي من شاي البابونج.

ثم تطبيق هذا الخليط على الشعر وتركه لمدة عشرة دقائق، ثم يتم شطفه جيدًا بالماء.

التخلص من حكة الرأس بخل التفاح

يعد الخل مضاف إليه عصير البنجر من العناصر الضرورية التي تساهم في تخفيف حكة الرأس.

قم بمزج كمية من الخل مع نفس الكمية من عصير البنجر.

ثم نقوم بتطبيق هذا الخليط على فروة الرأس، وتركه لمدة عشرين دقيقة، ويشطف بالماء الدافئ.

ونتائج هذا الخليط مبهرة حيث يخفف من الشعور بالحكة وجعل فروة الرأس خالية من الشوائب المتراكمة.

وفي الختام، نود أن نؤكد على ضرورة معرفة كيفية علاج حكة فروة الرأس بالخل لحل بعض المشكلات الخاصة بالشعر، وقدرته الفائقة على موت الجراثيم والفطريات التي من شأنها سد بصيلات الشعر، بالإضافة إلى قدرته على علاج مشكلة تساقط الشعر.

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