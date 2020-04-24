كيفيه صلاة التراويح في المنزل خلال شهر رمضان

كيفيه صلاة التراويح في المنزل عبر موقع muhtwa.com، في ظل ما يشهده العالم اليوم من ظروف استثنائية، وفي إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سيستمر إغلاق دور العبادة خلال شهر رمضان، وبالتالي ستقام صلاة التراويح في المنازل خلال أيام هذا الشهر الفضيل، ويتساءل البعض عن كيفية أداء التراويح في البيت، وفي هذه المقالة سنوفر لكم الإجابة الصحيحة، فتابعونا.

أداء صلاة التراويح في المنزل

“آلا صلوا في بيوتكم”، تستمر صيغة الآذان كما هي خلال شهر رمضان المبارك، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، هذا الوباء الخطير الذي يواجهه العالم بأسره في الوقت الحالي، فصلاة التراويح في رمضان 2020 سيتم تأديتها في المنزل.

فمع اقتراب قدوم هذا الشهر الفضيل، والذي ما هو إلا ساعات قليلة ويبدأ رسمياً، كانت هناك مطالبات من دور الإفتاء للمصلين بعدم مغادرة منازلهم وأن يؤدوا صلاة التراويح في البيت، ليستمر إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعة ليبقى الحال كما هو عليه منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

إن الاستمرار في إغلاق المساجد خلال شهر رمضان كان من أصعب القرارات التي لها تأثير مؤلم في قلوب الكثير من المسلمين، ولاسيما أن هذا الشهر ينتظره الجميع على أحر من الجمر من العام للآخر للاستفادة من فضائله المتعددة التي اختصه بها رب العالمين سبحانه وتعالى.

كيف نصلي التراويح في البيت

وصلاة التراويح هي أحد السنن النبوية التي اختص بها شهر رمضان المبارك، وهو نوعاً من أنواع قيام الليل، وكما ورد عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه (من قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفر لهُ ما تقدَّم من ذنبهِ، ومن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفر لهُ ما تقدَّم من ذنبهِ).

وهذه الصلاة إما أن يتم تأديتها في المساجد، أو أن يؤديها المسلم في منزله منفرداً، ومن الأفضل إقامتها في جماعة، ولكن اليوم وفي ظل انتشار هذا الوباء الخطير، ستؤدي صلاة التراويح في البيت، وذلك لأن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النفس البشرية من الشرور.

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلوا في منازلهم أوقات الأزمات وعند حلول الكوارث وما شابه ذلك، ونحن اليوم في حاجة كبيرة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية منعاً لتفشي هذا الفيروس، وحتى تعود الحياة إلي طبيعتها، وتفتح المساجد مجدداً.

خطوات صلاة التراويح في المنزل بالتفصيل

صلاة التراويح هي صلاة يؤديها المسلم طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ويتم تأديتها قبل صلاة الوتر و تصلي مثنى مثنى، وفيما يلي كيفية أداء صلاة التراويح في المنزل بالتفصيل، فتتم وفقاً للخطوات التالية:



بعدما ينتهي المصلي من أداء صلاة العشاء وصلاة الركعتين السنة.

ينوي إقامة صلاة التراويح ويبدأ بالتكبير لبدء الصلاة.

يقوم بقراءة سورة الفاتحة ويعقبها ببعض الآيات القرآنية القصيرة.

يبدأ الركوع ويقول “سبحان ربي العظيم”، ثلاثة مرات.

يقف ويكبر مجدداً، ثم يسجد على الأرض ويقول “سبحان ربي الأعلى” ثلاثاً.

يجلس مع التكبير مرة آخري، ثم يقوم بالسجود مجدداً.

يكبر ويقف لأداء الركعة الثانية، ويتم استكمالها بنفس الخطوات السالف ذكرها.

وعند السجدة الأخيرة يقوم بالجلوس وقراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية.

بعدها يقوم بالتسليم على اليمين ثم على اليسار.

ويتم الاستمرار هكذا، فكل ركعتين يتم التسليم لحين استكمال اربع ركعات.

بعد ذلك يقوم بالاستراحة قليلاً ويستغفر ويهلل لبضع من الوقت، ثم يعود لاستكمال الصلاة بالخطوات ذاتها.

ويتم استكمالها إما بثماني ركعات أو عشرة أو عشرون وفقاً لما يريد فلا حرج في ذلك.

عقب الانتهاء من أداء هذه الصلاة، يتم تأدية صلاة الوتر التي تكون خاتمة لهذه الصلوات.

وصلاة الوتر لا تقترن بعدد محدد، فهي تكون ما بين ركعة واحدة وإحدى عشر ركعة، وتصلي كل ركعتين على حدة.

توقيت وعدد ركعات صلاة التراويح

لا تقترن صلاة التراويح بعدد محدد، وقد كان الرسول الكريم يصليها إحدى عشر ركعة، وفقاً لما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت (ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يزيدُ في رمضانَ ولا في غيرِه على إحدى عشرةَ ركعةً؛ يُصلّي أربعًا فلا تسألْ عن حُسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يصلي أربعًا فلا تسألْ عن حُسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يصلِّي ثلاثًا).

ولكن هذا الأمر لا يعني إلزامية الصلاة بهذا العدد من الركعات،فمن الممكن الزيادة أو النقصان بحسب ما يرغب المسلم، وقد أختلف أهل العلم في تحديد عدد ركعاتها، وذلك على النحو التالي:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن عدد ركعاتها 20 ركعة.

ذهب المالكية، إلى أن عدد ركعاتها 36 ركعة .

. ذهب بعض العلماء بخلاف المذاهب الأربعة بإن عدد ركعاتها ثمانية بخلاف الشفع والوتر.

وفيما يتعلق بتوقيت صلاة التراويح، فهو يبدأ عقب صلاة العشاء ويمتد حتى قبيل الفجر بقليل.

سنة الرسول في أداء صلاة التراويح

ويذكر أن الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم كان يؤدي صلاة التراويح منفرداً في منزله، ولم يصليها جماعة بالمسلمين، كما أنه قد تركها بعض المرات، وذلك حتى لا تُفرض عليهم فتصبح شأنها شأن الصلوات الخمس المفروضة، ويصعب عليهم القيام بها.

(أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ صلَّى في المسجدِ فصلَّى بصلاتِهِ ناسٌ ثمَّ صلَّى منَ القابلةِ فَكثُرَ النَّاسُ ثمَّ اجتمَعوا منَ اللَّيلةِ الثَّالثةِ فلم يخرُج إليْهم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فلمَّا أصبحَ قالَ قد رأيتُ الَّذي صنعتُم فلم يمنعني منَ الخروجِ إليْكم إلَّا أنِّي خشيتُ أن تُفرَضَ عليْكم وذلِكَ في رمضانَ).

فضل وأهمية صلاة التراويح

هناك العديد من الفضائل المقترنة بصلاة التراويح، والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

من أهم أسباب مغفرة الذنوب والمعاصي المقترفة.

من صلى هذه الصلاة في جماعة، كان له أجر قيام الليل بأكمله.

إذا كان المسلم من المداومين على هذه الصلاة وتوفاه الله، فقد كُتب من الشّهداء والصّديقين.

وختاماً، قد تكون هذه المرة الأولي التي نعيشها بدون إقامة صلاة التراويح في المساجد بسبب فيروس كورونا، وربما نفقد الكثير من الأجواء الروحانية المرتبطة بهذا الشهر الفضيل.

ولكن لا تزعجوا و صلوا في بيوتكم، واخلصوا النية لله وسوف يجازيكم خير الجزاء على عبادتكم وطاعتكم وأعمالكم الصالحة، بلغنا الله وإياكم رمضان بالخير واليمن والبركات.

وبذلك نكون قد ذكرنا لكم كيفية صلاة التراويح في المنزل خلال شهر رمضان، شاركونا تعليقاتكم ورسائلكم عبر موقعنا muhtwa.com.