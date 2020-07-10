أخبار نادي برشلونة

كيف إستسلم أشرف بن عياد إلى ريال مدريد ؟

10 يوليو، 2020
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كيف إستسلم أشرف بن عياد إلى ريال مدريد ؟

هاي كورة_ يعد أشرف بن عياد مراسل قنوات بين سبورت في كتالونيا من أكثر المؤيدين والمدافعين عن برشلونة ومن النادر أن يدافع عن ريال مدريد .

تفوق ريال مدريد هذا الموسم قتل أي حديث عن إن ريال مدريد ربح الدوري بمساعدات خارجية من تحكيم أو بسبب سقوط برشلونة .

بن عياد قال”نحن في زمن مواقع التواصل الإجتماعي وبصراحة الحديث عن ان ريال مدريد فاز بالدوري بسبب التحكيم هو حديث متدني جدًا جدًا .. الريال لو فاز سوف يكون بفضل كورتوا ولاعبيه .. علينا ان نرتقي في المستوى قليلاً وان ننزع العاطفة .. الحديث عن ذلك اعتبره شخصيًا مستوى متدني جدًا


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