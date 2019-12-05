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كيف اسقط اسمي من الموارد البشرية 1441
كيف اسقط اسمي من الموارد البشرية ، نقوم المملكة العربية السعودية بإطلاق مجموعة من المنصات الحكومية لتقديم خدمات إلكترونية عديدة للمواطنين المقيمين في السعودية ومن هذة المنصات منصة” هدف ” والهدف منها خدمة المواطنين وإتاحة فرص عمل لهم ورفع القدرة التنافسية عن طريق برامج تأهيل وتدريب للمشاركين من خلال كوادر بشرية مؤهلة لذلك وسوف نستعرض معًا الإستعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية وطريقة التسجيل في الموارد البشرية وكذلك كيفية إسقاط الإسم من الموارد البشرية.
استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية
- من خلال بعض الخطوات يمكن الإستدلال والإستعلام عن الإسم المسجل في الموارد البشرية و هذه الخدمة يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بقرار من مجلس الوزراء السعودي بمرسوم ملكي.
- حيث يمكن معرفة هل الشخص مسجل في الموارد البشرية أم لا عن طريق رقم الهوية وهذه الخاصية لخدمة الشخص في الحصول على عمل ومعرفة البيانات الخاصة بالشخص للتأكد من وجود دعم مالي أم لا.
- ويضم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة كبيرة من البرامج التي تساعد على تأهيل الشباب للوظائف في القطاع الخاص وذلك للجنسين من الشباب والفتيات.
- ومن هذه البرامج برنامج ماهر وبرنامج طاقات وبرنامج حافز وبرنامج تمهير وبرنامج دعم المرأة ومجموعة أخرى من البرامج الإرشادية والتي تنقسم إلى برامج ذاتية وفردية وبرامج جماعية وبرامج لطلاب المدارس.
استعلام دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص
- إستعلام دعم الموارد البشرية عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية البشرية دون الذهاب لمكاتب أو هيئة حكومية ففي البداية يبحث المواطن عن الصفحة الإلكترونية لصندوق الموارد البشرية وبعد أن يجد الصفحة يُدخل المواطن أو الموظف الهوية الشخصية أو الوطنية.
- إذا ظهرت بيانات الشخص في صورة جدول وبه رقم عضوية الشخص فهو بذلك يكون مسجل في صندوق تنمية الموارد البشرية وفي حالة عدم وجود رقم عضوية أو عدم تسجيلة في صندوق التنمية البشرية فسوف يظهر عبارة باللون الأحمر مفادها أن هذا الشخص أو الموظف غير مسجل.
- وإذا أراد الموظف التسجيل في صندوق الموارد البشرية ما علية إلا أن يسجل في صفحة أخرى خاصة بذلك يدون البيانات المطلوبة وتقديمها وانتظار ظهور إسمه.
رقم الموارد البشرية بجازان
- تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية لتوفير وظائف في القطاع الخاص لخدمة المواطنين من أهل السعودية وهذا بموجب قرار ومرسوم ملكي صادر بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ربيع ثاني للعام الهجري 1421 أن يكون مستقل إداريًا وماليًا .
- وهذا العمل ساهم كثيرًا في حل كثير من أزمات العمالة والوظائف في القطاع الخاص وهذا العمل نتيجة رؤية إستراتيجية وتحدي غير مسبوق للوصول لأعلى مستوى بتوفير كوادر مؤهلة بالعلم والمعرفة من المواطنين السعوديين.
طريقة التسجيل في الموارد البشرية للعاطلين
- تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحويل كافة الخدمات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص إلى خدمات إلكترونية من خلال خطة 2030 إلى رؤية حديثة تواكب التطور التكنولوجي.
- ومن هذه الخدمات خدمة البحث عن إسم أو إسقاطه في صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني والبحث عن الاسم برقم الهوية .
- كذلك يمكن التحقق من صلاحية الشهادة الإلكترونية لموظفي صندوق تنمية الموارد البشرية هدف يُرجى تسجيل رقم الهوية وكتابة رقم خطاب التعرف وكتابة رمز التحقق والضغط على إستعلام وسوف تظهر البيانات المطلوبة .