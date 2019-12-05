كيف اسقط اسمي من الموارد البشرية 1441

كيف اسقط اسمي من الموارد البشرية ، نقوم المملكة العربية السعودية بإطلاق مجموعة من المنصات الحكومية لتقديم خدمات إلكترونية عديدة للمواطنين المقيمين في السعودية ومن هذة المنصات منصة” هدف ” والهدف منها خدمة المواطنين وإتاحة فرص عمل لهم ورفع القدرة التنافسية عن طريق برامج تأهيل وتدريب للمشاركين من خلال كوادر بشرية مؤهلة لذلك وسوف نستعرض معًا الإستعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية وطريقة التسجيل في الموارد البشرية وكذلك كيفية إسقاط الإسم من الموارد البشرية.

ومن هذه البرامج برنامج ماهر وبرنامج طاقات وبرنامج حافز وبرنامج تمهير وبرنامج دعم المرأة ومجموعة أخرى من البرامج الإرشادية والتي تنقسم إلى برامج ذاتية وفردية وبرامج جماعية وبرامج لطلاب المدارس.

ويضم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة كبيرة من البرامج التي تساعد على تأهيل الشباب للوظائف في القطاع الخاص وذلك للجنسين من الشباب والفتيات.

حيث يمكن معرفة هل الشخص مسجل في الموارد البشرية أم لا عن طريق رقم الهوية وهذه الخاصية لخدمة الشخص في الحصول على عمل ومعرفة البيانات الخاصة بالشخص للتأكد من وجود دعم مالي أم لا.

من خلال بعض الخطوات يمكن الإستدلال والإستعلام عن الإسم المسجل في الموارد البشرية و هذه الخدمة يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بقرار من مجلس الوزراء السعودي بمرسوم ملكي.

إستعلام دعم الموارد البشرية عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية البشرية دون الذهاب لمكاتب أو هيئة حكومية ففي البداية يبحث المواطن عن الصفحة الإلكترونية لصندوق الموارد البشرية وبعد أن يجد الصفحة يُدخل المواطن أو الموظف الهوية الشخصية أو الوطنية.

إذا ظهرت بيانات الشخص في صورة جدول وبه رقم عضوية الشخص فهو بذلك يكون مسجل في صندوق تنمية الموارد البشرية وفي حالة عدم وجود رقم عضوية أو عدم تسجيلة في صندوق التنمية البشرية فسوف يظهر عبارة باللون الأحمر مفادها أن هذا الشخص أو الموظف غير مسجل.