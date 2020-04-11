كيف تحول رونالدينيو من إسطورة إلى مسجون عاشق للنساء ؟

هاي كورة_ قامت صحيفة الديلي ميل البريطانية بالحديث عن رونالدينيو الذي يعاني من إحتجازه في العاصمة الباراجوانية أوسانسيون .

1_أمضى رونالدينيو مؤخراً 32 يومًا في سجن شديد الحراسة في باراجواي بعد أن اعتقلته السلطات مع شقيقه لاستخدامه جواز سفر مزور.

2_رونالدينيو منذ رحيله عن برشلونة يعيش كابوس حقيقي

3_رونالدينيو وديكو في 2008 جاءا للتدريبات في حالة سكر لذلك قررت إداة برشلونة بموافقة جوارديولا في طلبه لبيع رونالدينيو

4_رونالدينيو كان بحالة بدنية غير مستقرة لذلك قرر برشلونة التخلي عنه

5_مع الميلان قدم مستويات طيبة وشارك في فوز الميلان بلقب الدوري الإيطالي ولكنه كان متذبذب بسبب السهرات الحمراء.

6_رونالدينيو رفض اللعب في بلاكبيرن وفضل للعودة للدوري البرازيلي للإنتقال إلى فلامينجو البرازيلي

7_لم ينجح كثيرا مع فلامينجو وذهب لأتلتيكو مينيرو وظهر باداء عظيم و فاز بثلاثة ألقاب في عامين ، ثم إلى المكسيك في انتقال مجاني مع كويريتارو قبل أن يعود إلى البرازيل مع فلومينينسي في عام 2015.

8_طوال هذه الفترة إنهار رونالدينيو ماليا لدرجة إنه بدأ يتهرب من الضرائب وأصبح حسابه البنكي صفري

9_ الديلي ميل قالت إن سر مشاكل رونالدينيو بسبب النساء لدرجة إنه تزوج من فتاتين في وقت واحد