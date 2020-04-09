كيف خفض ريال مدريد رواتبه دون حدوث مشكلة مثل برشلونة ؟

هاي كورة_ أخيرا أعلن ريال مدريد خفض رواتب اللاعبين هذا الموسم بسبب فيروس كورونا ليسير على خطى برشلونة ولكن دون ضجة أو مشاكل بين اللاعبين والإدارة مثلما حدث في برشلونة وتسبب في أزمة كبيرة.

1_ أرقام ريال مدريد مقبولة جدا بعكس برشلونة الذي خفض 70 % من الأجور وهذا كان صادما للاعبين

2_ ريال مدريد خفض رواتب اللاعبين والمدربين والمديرين والموظفين بنسبة تراوحت بين 10 و20% وفقًا لنهاية الموسم الحالي.

3_ سيتم خفض الرواتب بقيمة 10% إذا تم استكمال الموسم حتى نهايته بشكل طبيعي بينما ترتفع النسبة إلى 20%، في حالة إلغاء الموسم وهي نسب ليست مرتفع وأي إعتراض كان سيظهر اللاعبين بمنظر غير حضاري.

4_الريال بدأ المحادثات لأول مرة حول خفض الرواتب يوم الجمعة الماضي عن طريق خوسيه أنخيل سانشيز المدير الرياضي،

5_ الريال يسعى من خلال هذه الخطوة لتوفير 100 مليون يورو في حالة إلغاء الموسم،و50 مليون يورو إذا استكمل الموسم حتى النهاية.

6_بيريز أخبر راموس بتطورات الوضع بشفافية وراموس كان قائدا بأتم معنى الكلمة

7_ الوحيد الذي أظهر إعتراض نوعا ما كان توني كروس بينما بعض اللاعبين اقترحوا اعتماد نسبة 5% فقط.

8_تدخل راموس بدعم من المدرب زين الدين زيدان ولاعبين مثل كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتيبو كورتوا ولوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي إلى أن تم إقناع الفريق بأكمله.

9_ لم يرغب أي فرد في ريال مدريد في المخاطرة باستقرار النادي من خلال عدم الموافقة على اقتراح خفض الرواتب لتسير المفاوضات بسلاسة ويسر !