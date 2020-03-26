أخبار نادي برشلونة
كيف سيجمع برشلونة 350 مليون يورو لصفقات الصيف ؟
هاي كورة_ يمتلك نادي برشلونة فرصة جمع 344 مليون يورو من بيع وإعارة العديد من نجومه في الصيف المقبل من أجل جلب خمسة لاعبين لتعزيز الفريق.
1_برشلونة يُنصح باعادة المعارين لتقليل كتلة الرواتب و إفساح المجال للاعبين القادمين من أكاديمية الماسيا وهم :
اوريول بوسكيتس
واجي
توديبو
ألينيا
ايمرسون
2_ برشلونة يسعى للاستغناء عن جزء جيد من الفريق الحالي و هناك ما يصل إلى ثمانية لاعبين وهم :
فيدال
جريزمان
راكيتيتش
اومتيتي
كوتينهو
برايثوايت
نيتو