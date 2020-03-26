أخبار نادي برشلونة

كيف سيجمع برشلونة 350 مليون يورو لصفقات الصيف ؟

26 مارس، 2020
0
كيف سيجمع برشلونة 350 مليون يورو لصفقات الصيف ؟

هاي كورة_ يمتلك نادي برشلونة فرصة جمع 344 مليون يورو من بيع وإعارة العديد من نجومه في الصيف المقبل من أجل جلب خمسة لاعبين لتعزيز الفريق.

1_برشلونة يُنصح باعادة المعارين لتقليل كتلة الرواتب و إفساح المجال للاعبين القادمين من أكاديمية الماسيا وهم :

اوريول بوسكيتس

واجي

توديبو

ألينيا

ايمرسون

2_ برشلونة يسعى للاستغناء عن جزء جيد من الفريق الحالي و هناك ما يصل إلى ثمانية لاعبين وهم :

فيدال

جريزمان

راكيتيتش

اومتيتي

كوتينهو

برايثوايت

نيتو


مواضيع قد تهمك

الوسوم
الصيف برشلونة توديبو سيجمع كيف لصفقات مليون يورو

إقرا أيضا

Photo of ما هي الدوريات المؤجلة بسبب فيروس كورونا؟ ومتى تعود مجددًا؟

ما هي الدوريات المؤجلة بسبب فيروس كورونا؟ ومتى تعود مجددًا؟

26 مارس، 2020
Photo of صراع بين برشلونة والريال على التعاقد مع مدافع لايبزيج

صراع بين برشلونة والريال على التعاقد مع مدافع لايبزيج

26 مارس، 2020
Photo of سان جيرمان يتحرك لخطف سيميدو

سان جيرمان يتحرك لخطف سيميدو

26 مارس، 2020
Photo of برشلونة يتسبب في أزمة بين الخليفي ومبابي

برشلونة يتسبب في أزمة بين الخليفي ومبابي

26 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق