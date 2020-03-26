كيف سيجمع برشلونة 350 مليون يورو لصفقات الصيف ؟

هاي كورة_ يمتلك نادي برشلونة فرصة جمع 344 مليون يورو من بيع وإعارة العديد من نجومه في الصيف المقبل من أجل جلب خمسة لاعبين لتعزيز الفريق.

1_برشلونة يُنصح باعادة المعارين لتقليل كتلة الرواتب و إفساح المجال للاعبين القادمين من أكاديمية الماسيا وهم :

اوريول بوسكيتس

واجي

توديبو

ألينيا

ايمرسون

2_ برشلونة يسعى للاستغناء عن جزء جيد من الفريق الحالي و هناك ما يصل إلى ثمانية لاعبين وهم :

فيدال

جريزمان

راكيتيتش

اومتيتي

كوتينهو

برايثوايت

نيتو