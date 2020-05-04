كيف سيعود برشلونة وريال مدريد لكرة القدم ؟

هاي كورة_ قامت صحيفة الآس المدريدية بنشر بروتوكول المجلس الرياضي الأعلى في أسبانيا للعودة للرياضة من أجل متابعة مباريات كرة القدم الأسبانية حيث يوجد شوق كبير لمشاهدة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد .

1_ تدريب فردي

2_ سيرسل المدرب شخصياً الخطة التي سينفذها اللاعبين بمفردهم

3_ التدريبات فقط في الهواء الطلق بدون أماكن مغلقة

4_ الالتزام بالقفازات

5_ خلال الجري, المسافة بين اللاعبين لا تقل عن 2م لأن التنفس يمكن أن ينقل الفيروس يجب أن تتيح مراكز التدريب التحكم السلس لوصول اللاعبين مع مواد تطهير ومُعقمات اضافة الى قياس درجة الحرارة وكاميرات مُراقبة بـ الدائرة المغلقة

6_يجب الحفاظ على قانون ‘ المسافة الاجتماعية للسلامة

7_ستتوفر مواد واقية للرياضيين والعمال من أقنعة, قفازات و ملابس واقيةقبل إعادة فتح مراكز التدريب، سيتم تطهير المباني و سيتم تنظيف أسطح التلامس اليدوية مثل المقابض و المقاعد على الأقل مرتين في اليوم

8+ ستقوم الخدمات الطبية للأندية بفحص طبي قبل عودة الرياضيين وفقط بناءً على ذلك واذا كانت هناك اعراض سيخضع لفحص COVID-19لن يكون هناك علاجات تدليك أو علاج طبيعي لتجنب الاتصال المُباشر

9_اللاعبين سينامون في غرف فردية خلال أيام المباريات

10_ في حال تم تشخيص مرض لاعب, سيدخل عرفة عزل و سيتم إجراء اختبار COVID-19 على مجموعة التدريب الكاملة والأفراد الذين كان اللاعب المصاب على اتصال بهم

11_لن يكون هناك علاجات تدليك أو علاج طبيعي لتجنب الاتصال المُباشر

12_ لن تكون هناك اجتماعات فنية وجها لوجه

13_ لن يتم مشاركة المشروبات والطعام

14_ سيتم تقليل استخدام الصالات الرياضية

15 لن تكون هناك وسائل اتصال

16_ في أماكن التدريب يجب ان تكون كثافة المتواجدين 50٪ من المُعتاد

17_في غرف تغيير الملابس، سيُحافظ اللاعبين على مسافة ثلاثة أمتار بما في ذلك وقت الاستحمام