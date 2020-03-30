كيف علقت السعودية على ادانة الشرعية للهجوم الحوثي على الرياض؟

سخر صحفيان سعوديان، من إدانة وزير اعلام الشرعية معمر الارياني للهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي ليل الأحد، بصواريخ باليسيتة على مدينتي الرياض وجازان السعوديتين.

وعلق الصحافي السعودي عبدالله آل هتيلة مساعد رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” في تغريدة له على تويتر رداً على الارياني بالقول: “أخي معمر ما كان يجب أن تتحدث قبل صدور بيان من التحالف، وهذا إجراء متعارف عليه دولياً، وخير دليل أن دولاً لم تصدر بيان الشجب إلا بعد بيان متحدث التحالف”.

وأضاف آل هتيلة مخاطباً وزير الإعلام بالشرعية: “الأمر الآخر، نتمنى أن تكون لك بيانات توضح جهود الشرعية في مواجهة المليشيا الحوثية، وكيف ستتم استعادة ما سلم لها من مواقع”.

في حين علق الكاتب السعودي حمود أبوطالب، رداً على إدانة الارياني بالقول: “نحن لا نريد من حكومتكم أن تستنكر وتشجب وتدين، بل نريدها أن تكون في مستوى المسؤولية التاريخية أمام الشعب اليمني وأمام التحالف الذي يدعمها بسخاء مالاً وعتاداً منذ سنوات وأمام المملكة التي تواجه اعتداء الحوثيين بسبب وقفتها الصادقة معكم”.