كيف كان الإعلام سيقتل أتلتيكو مدريد بسبب أجويرو ؟

هاي كورة_ كشف خافيير أجيري مدرب منتخب مصر وأتلتيكو مدريد السابق عن بدايات كون سيرجيو أجويرو مع الفريق المدريدي.

قال أجيري تصريحات أسالت الكثير من الحبر في الصحافة الأسبانية ملخصها كالتالي:

1_عندما وصل سيرجيو اجويرو لبدء مسيرته مع اتلتيكو سألت مدير النادي هل هذا اللاعب الذي دفعت من أجله 20 مليون يورو؟! لايعرف أي شيء عن اوروربا ولا عن الليغا ولايعرف حتى مكانه في الفريق، سنبدأ معه من الصفر”.

2_كان الرجل مختلفاً، في مواجهات 1 ضد 1 كان مختلفاً حقاً وقاتل في منطقة الجزاء، في ذلك العمر كان لاعباً كبيراً”.

3_بعد ذلك بدأنا ومن أول أسبوع أثبت سيرجو أجويرو أنه أفضل لاعب في الفريق، يحتاج إلى كرة تصل إلى قدميه ثم يجعل كل شيء مختلفاً، ثم وعلى الرغم من مخاوفي أدركت أن لديه القدرة ليصبح من أكثر المهاجمين المرعبين في العالم”.

4_كان الفتى صغيراً بعمر 17 عاماً تقريباً لك ان تتخيل ذلك، اعتقدت أنه ليس جاهزاً للتمارين ولاحتى اللعب في الليغا، قلت لمدير النادي ماذا سيحدث لو ارسلناه ليلعب مع الفريق B لكي يتعلم، فقال لقد انفقنا عشرات الملائيين لضمه الاعلام سوف يقتلك”.