كيف نحرر عدن من السلاح المنفلت؟

دعا أكاديمي جنوبي الى “حملة أمنية مستمرة ومتواصلة تحرر عدن من السلاح المنلفت”.

وأكد الاكاديمي الجنوبي د.علي صالح الخلاقي ان تحرير عدن من السلاح المنفلت ينبغي ان تشمل “الحملة دراجات الموت النارية والسيارات التي لا تحمل أرقام والأطقم المجهولة الهوية التي تحمل عسكريين لا تدري لأي جهة ينتمون وقد يتخفون تحت علم الجنوب”.

كما دعا الخلاقي في منشور على صفحته بالفيسبوك الى “مصادرة كل من يحمل سلاح بدون ترخيص, وتفعيل مراكز الشرطة والدوريات الأمنية.وتقسيم عدن إلى مربعات أمنية تستطيع محاصرة من يتسبب بأي حادث خلال وقت قصير وغير ذلك من التدابير التي لا يجهلها المعنيون للحفاظ على أمن عدن” ، مؤكدا على أهمية “ترسيخ النصر الذي عمدته تضحيات المئات من الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى وتهيئة الأجواء الآمنة للعاصمة عدن ..بدون ذلك أبشروا بمزيد من الاغتيالات والانفلات الأمني” .

وختم الاكاديمي الخلاقي منشوره بالقول : “الأمن مسئولية الجميع شرعية وانتقالي وتحالف عربي ومواطنيين..”.