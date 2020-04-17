أخبار نادي برشلونة

كيف يبدو شكل القميص الرابع لبرشلونة الموسم المقبل؟

17 أبريل، 2020
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كيف يبدو شكل القميص الرابع لبرشلونة الموسم المقبل؟

كشف تسريبات عن القميص الرابع الذي يرتديه برشلونة الموسم المقبل في 2020-2021.

وبالرغم من أنّه لم يتم الإعلان الرسمي عن شكل قميص برشلونة في الموسم المقبل، لكن تم تسريب في وقت سابق القمصان الثلاثة.

وبعد أن أدخل البلوجرانا تقليدًا جديدًا من الموسم الجاري بوجود قميص رابع للفريق، تم تصميم آخر للموسم المقبل.

وكشفت “فوتي هيدلاين” شكل قميص برشلونة الرابع والذي جمع بين الألوان الزرقاء والحمراء الشهيرة للبلوجرانا بجانب ألوان علم إقليم كتالونيا.

وتحاول الشركة المصممة للقميص العودة إلى الألوان الكلاسيكية وظهير ذلك في القمصان الثلاثة المتوقعة للموسم المقبل.

Camisetas Barcelona (sin editar)

الأول كان يحمل الخطوط الزرقاء والحمراء بجانب خطوط صغيرة صفراء، والثاني أسود والثالث لونه بمبى.

جدير بالذكر أنّه لم يتم تحديد موعد الكشف عن القمصان الجديد بعد توقف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

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