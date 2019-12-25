أخبار نادي برشلونة

كيف يستغل برشلونة عقد نيمار !

25 ديسمبر، 2019
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كيف يستغل برشلونة عقد نيمار !

هاي كورة _ هناك بند في لوائح الـ(FIFA) المتعلقة بالنظام الأساسي لنقل اللاعبينيسمح للاعب بالرحيل مقابل تعويض مالي لناديه الحالي و إذا إستوفى الفترة المحمية وهي فترة 3 مواسم أو 3 سنوات أيهما يأتي أولا بعد بدء سريان العقد في حال تم توقيع هذا العقد قبل أن يبلغ اللاعب المحترف عمر 28 سنة”.

في حالة نيمار وفقا لـ سعر شراء اللاعب (222 مليون يورو) وإنخفاض قيمة التوقيع مع مرور السنوات والراتب الذي سيتركه اللاعب فإن كل الشروط مستوفاه .

التعويض الذي يمكن أن يدفعه نيمار وفقا لقوانين الفيفا هو مبلغ 180 مليون يرو،حينها يمكنه الرحيل بدون موافقة باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.


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