كيف يقضى تير شتيجن حارس برشلونة الحجر الصحى فى المنزل؟



أكد الألماني أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسبانى، أنه من الضرورى على لاعبى كرة القدم الاستمرار في تحفيز الناس على البقاء في منازلهم لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.







قال تير شتيجن في تصريحاته للقناة الرسمية لنادى برشلونة عبر موقع “يوتيوب”: “نحن جمیعا فى نفس الوضع ، كلنا في المنزل، وعلینا الاستمرار فى تحفیز الناس على البقاء في منازلھم، يمكننا أن نكون مؤثرين وعلینا أن نذكر بأھمیة البقاء في المنزل “.







وكشف الحارس الألمانى عن كيفية قضاء فترة الحجر الصحى المنزلى الحالية، قائلا “أقضي معظم وقتي بین غرفة المعیشة والمطبخ، على الرغم من أننى أقضي أيضا الكثیر من الوقت في صالة الألعاب الرياضیة، ھناك العديد من تمارين التحضیر البدني التي أكررھا كل يوم، وفي بعض الأيام أتدرب قبل الإفطار، وتنظیف المنزل ھو أيضا تمرين، نقسم الأعمال المنزلیة ونقوم بھا بشكل جید”.







أضاف تير شتيجن “نحن نطبخ كثیرا معا، إنھا إحدى الھوايات التي عدنا إلیھا، والقراءة، الألعاب، نفعل أشیاء كثیرة”.







وتابع الحارس الألمانى “ابني بن يبلغ من العمر ثلاثة أشھر، نحتفل به في المنزل، إنھا فترة مكثفة كأب، ومع ھذا الوضع يسمح لنا بقضاء المزيد من الوقت مع العائلة، ومشاركة المزيد من الوقت مع الطفل الصغیر”، وتابع “أنا من محبي القھوة الرائعین”.







وينتهي تعاقد شتيجن مع برشلونة فى يونيو 2022 ويملك شرطًا جزائيًا بقيمة 180 مليون يورو وعرضت إدارة البارسا على الحارس الألمانى 6.5 مليون يورو لتجديد عقده، فيما طالب الأخير 10 ملايين يورو راتبا سنويا.