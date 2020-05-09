كيف يمكنني ان اعرف عدد افراد بطاقة التموين

كيف يمكنني أن أعرف عدد أفراد بطاقة التموين عبر موقع muhtwa.com، يهتم عدد كبير من الأشخاص وخاصة بعد التطور التكنولوجي الذي نعيشه بمعرفة كافة المعلومات والبيانات عبر الإنترنت واستخدام المواقع الإلكترونية، لذا سهلت الدولة على المواطنين معرفة كل ما يبحثون عنه بسهولة من خلال توفير مواقع رسمية ومنها الموقع الرسمي الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية الذي يمكن الإستعانة به من أجل معرفة عدد أفراد بطاقة التموين.

الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد

يقدم موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات للمستهلكين، حيث يمكن لكافة الأشخاص الإستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين من خلال اتباع الخطوات الآتية.

الاستعلام عن عدد الأفراد بالرقم القومي

يمكن استخدام رقم البطاقة الشخصية للإستعلام عن عدد الأفراد في بطاقة التموين بسهولة من موقع دعم مصر بإتباع الخطوات التالية.

يمكن للشخص الضغط على زر استعلام الافراد.

ثم يتطلب من المستخدم كتابة الرقم القومي الخاص به.

وبعد ذلك يتم إدخال رقم بطاقة التموين.

ويتطلب منك ادخال المحافظة التابع لها.

وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة دخول.

موقع دعم مصر الإلكتروني

يعد موقع دعم مصر من أهم المواقع الإلكترونية التي وفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمستهلكين حتى تسهل عليهم الحصول على كافة المعلومات الخاصة ببطاقات التموين بسهولة ويسر بدلا من الذهاب إلى المكاتب و الانتظار في الطوابير لساعات طويلة مما يؤدي إلى تضييع الوقت والجهد، وخاصة إذا لم يتم الحصول على ما تبحث عنه.

كيفية عمل تظلم في المكاتب التموينية

فكرة التظلم مناسبة لعدد كبير من الأشخاص الراغبين في معرفة كل شئ عن البطاقة التموينية وما هو حقيقى وما هو غير حقيقى، لذا يلجأ الكثير منهم إلى تقديم تظلمات في مكاتب التموين، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا لابد للشخص المتضرر أن يتوجه إلى مكتب التموين التابع له. ثم يحصل المواطن المتضرر على الاستمارة الخاصة بالتظلم من مكتب التموين. يجب على المواطن ملئ الاستمارة بالبيانات المطلوبة منه مثل أسماء المستفيدين، ثم يقوم بإرفاق صورة البطاقة الشخصية مع استمارة التظلم. وبعد ذلك يقدم الإستمارة إلى الموظف.

تقديم التظلمات موقع دعم مصر

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية تقديم التظلمات الخاصة ببطاقة التموين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني دعم مصر، فكثيرا من الأحيان قد يجد صاحب البطاقة بعض البيانات فى البطاقة عكس ما هو مقرر، لذا يتسائل عن السبب ويحتاج إلى التواصل مع أحد موظفى مكاتب التموين والاستفسار منهم عن ما يحدث، ومن هنا يمكن تقديم تظلم بإتباع الخطوات التالية.

كما وضحنا لكم في البداية أنه يجب الدخول على موقع دعم مصر أولا.

أولا. ثم يتم ادخال اسم صاحب البطاقة وكلمة السر الخاصة ببطاقة التموين.

ارسال المستندات المطلوبة من صورة الرقم القومي، صورة من بطاقة التموين والرقم السري، وايضا صورة من شهادة الميلاد الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم الشخص صاحب البطاقة بإرسال صورة ضوئية أو شهادات الميلاد لكافة الأشخاص المتواجدين في البطاقة مع ارسال مرفق اسم صاحب البطاقة.

ثم يتم تقديم التظلم ومتابعته على الموقع الإلكتروني أو التوجه إلى مكتب التموين.

حذف المتوفين من بطاقة التموين

عند وفاة أي شخص متوفر داخل البطاقة التموينية لابد من إعادة عدد الأفراد في البطاقة وحذف الشخص المتوفي، وإلا سوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية لا ترضى صاحب البطاقة، لذا من الضرورى اتباع التعليمات، ويمكن تنفيذ هذه الطريقة بإتباع الخطوات التالية.

أولا لابد أن يتوجه صاحب البطاقة التموينية إلى مكتب التموين التابع له. ثم يتم تقديم شهادة الوفاة الخاصة بالشخص المتوفى الراغب في حذفه. وبعد ذلك يتم تقديم بطاقة التموين الذي يتم التعديل عليها. ثم يقوم الموظف بتحرير نموذج الخدمة ولابد أن يوقع عليه صاحب البطاقة. وبعد ذلك يرسل مكتب التموين نموذج الخدمة إلى مركز الخدمة لتعديل البيانات.

ما هي بطاقة التموين

البطاقة التموينية عبارة عن كارت أخضر به شريحة تتميز باللون الأصفر، تستخدم داخل الماكينات الموجودة في مكاتب التموين بهدف صرف السلع الغذائية التي توفرها الدولة للمواطنين، كما تستخدم لسحب نقاط الخبز، حيث تحتوى على اثنى عشر رقما تحت اسم صاحب البطاقة.

معرفة رقم بطاقة التموين

وفرت وزارة التموين رقم موحد يمكن استخدامه للإستعلام عن حال البطاقة والبيانات التي تحملها حيث يمكن الإستعلام عن عدد الأفراد داخل البطاقة، ومعرفة المشاكل التي توجد بها، كما يمكن الإطلاع على رقم الإتصال للتواصل مع خدمة العملاء على 19959.

ومن هنا توصلنا معكم إلى ختام حديثنا في هذا المقال، فقد وضحنا لكم كيفية اضافة أفراد إلى البطاقة التموينية، حيث نتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات واضحة ومبسطة، وفي حال الإستفسار عن أي سؤال شاركونا أسئلتكم من خلال التعليق على المقال.