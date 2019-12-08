أزمة كبيرة ضربت المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل مواجهة غرناطة على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة الثامنة هذا الموسم بسبب إصابة ثلاثي مركز الظهير الأيسر مارسيلو وناتشو فيرنانديز وفيرلاند ميندي.

وقرر زيدان الاعتماد على داني كارفخال في مركز جديد وهو الظهير الأيسر مع تواجد ألفارو أودرويزولا في الجانب الأيمن وحينها خسر زيدان الجانبين الأيمن والأيسر معا سواء دفاعيا أو هجوميا حيث حرم من خدمات كارفخال في مكانه المفضل بينما استمر أودريوزولا في تقديم العروض المخيبة للأمال هذا الموسم.

وتمكن زيدان من الخروج من موقعة غرناطة بفوزا صعبا 4-2 على ملعب بيرنابيو في مباراة كادت أن تشهد سقوط الفريق لولا تألق تيبو كورتوا وهدف خاميس رودريغيز في الدقيقة 92.

كيف ينجو زيدان من تكرار كارثة غرناطة؟

نفس المشكلة تضرب زيدان مرة آخرى هذه المرة حيث يجبر على مواجهة فالنسيا بملعب الميستايا من دون فيرلاند ميندي الموقوف بسبب نيله بطاقة حمراء أمام اسبانيول والثنائي المصاب ناتشو فيرنانديز ومارسيلو.

ومن دون شك فإن التفكير بمشاركة أودريوزولا لمواجهة لويس غايا في ميستايا سوف تؤدي لكارثة من العيار الثقيل بسبب قوة الجبهة اليسرى للخفافيش مما يعني أن تكرار تحويل كارفخال إلى الجانب الأيسر سوف ينتج عنها كارثة من العيار الثقيل.

ويمتلك زيدان حلول قليلة في ظل تواجد الشاب المعار اشرف حكيمي الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر ويتألق في الموسم الحالي بصفوف بوروسيا دورتموند.

ويعد الحل الأبرز الاعتماد على ايدير ميليتاو الوافد من صفوف بورتو في الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو بصفة أساسية سواء في مركز الظهير الأيمن أو الأيسر لكونه يجيد اللعب في الجانبين وإن كان الأقرب مشاركته كظهير أيسر والاعتماد على كارفخال في الجانب الأيمن مكانه المفضل.

الحل المجنون:

ويمكن لزيدان التفكير في حل آخر وهو الاعتماد على الشباب عن طريق اشراك فران غارسيا المتألق مع فريق الكاستيا في مركز الظهير الأيسر خاصة وأنه يتدرب بانتظام مع الفريق الأول هذا الموسم، ولذلك يعرف الشاب طريقة المدرب الفرنسي بشكل جيد، ومعتاد على إيقاع الفريق.

ويصنف فران غارسيا كأبرز مواهب الكاستيا كما أنه يعد لاعبًا دوليًا في كافة الفئات العمرية لمنتخب إسبانيا، وشارك مع منتخب بلاده دون 17 عاما ليحتل المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب كما يشارك بصفة أساسية مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما مع تقارير تشير لامكانية تصعيده للعب مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما تحت قيادة المدرب لويس دي لافوينتا.

ويجيد فران غارسيا اللعب في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب كجناح أيسر بسبب قدراته المهارية الكبيرة، عندما كان يشارك رودريغو غوس في مركز الجناح الأيسر مع الكاستيا كان يلعب فران غارسيا كظهير أيسر وخافي هيرنانديز كقلب دفاع بينما عندما قرر زيدان تصعيد البرازيلي للفريق الأول تحول اللاعب فران غارسيا للجناح الأيسر مع مشاركة خافي هيرنانديز كظهير أيسر.

وكان ريال مدريد وافق على بيع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز لصفوف ميلان في الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو ليصبح أبرز صفقات الروزنيري هذا الموسم.