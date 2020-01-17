أخبار نادي برشلونة

كيكى: تدريب برشلونة حدث سريعًا وميسى فريد من نوعه

17 يناير، 2020
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كيكي سيتين يقود أول مران مع برشلونة.. فيديو

امتدح كيكى سيتين، المدير الفنى الجديد لفريق برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال المقابلة التى أجراها، مع القناة الخاصة بالنادى الكتالونى، بعد توليه مسئولية تدريب الفريق، خلفا للمدرب السابق إرنستو فالفيردى، والذى أقيل من منصبه بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، 3 – 2، فى نصف نهائي كاس السوبر الإسباني. 

 

قال سيتين فى مقابلته مع قناة برشلونة،:”عشت أجمل لحظات حياتى، بعد توقيعى على عقد تدريب برشلونة، لقد كانت لحظات عاطفية بشكل كبير، خاصة وأن الأمر حدث بشكل سريع وبشكل مفاجئ”. 

 

وعن ميسي، قال مدرب البارسا الجديد:”ميسي لاعب فريد من نوعه، ومن المستحيل أن يكون هناك لاعب أخر مثله، ومشاركته فى جميع المباريات أمر مذهل، فهو لاعب مختلف عن باقى اللاعبين فى العالم”. 

 

وأثنى سيتين على سيرجى بوسكيتس، قائلا:”أنا معجب كثيرا بعقلية بوسكيتس، فهو يمتلك القدرة على فهم كل شئ، وأمتلك العديد من القمصان له فى بيتى”. 

وعن طريقه لعبه المفضلة، قال كيكى،:”أحب أن يلعب فريقي بشكل جيد، هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعلني أعود لمنزلى سعيدا، اذا فزنا 1-0، بشكل غير مستحق، سأكون سعيدا بـ 3 نقاط فقط، ولكنني سأعود للمنزل منزعج”. 

 

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدى ريال مدريد، صاحب المركز الثانى، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط، برصيد 40 نقطة.

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