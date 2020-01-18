أخبار نادي برشلونة

كيكي سيتين يبرز عيب فيدال

18 يناير، 2020
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كيكي سيتين يبرز عيب فيدال

محمد سامي

أرتورو فيدال

اعطي كيكي سيتين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، بعض الملاحظات حول التشيلي أرتورو فيدال لاعب الوسط، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غرناطة في الجولة العشرين من الليغا.

وقال سيتين: “ارتورو فيدال ولاعبين آخرين في بعض الأحيان يفقدون موقعهم في المباراة، مهمتنا هي المساعدة في تصحيح هذا العيب، لموازنة الهجوم والدفاع”.

يذكر ان البلوغرانا في المركز الأول برصيد 40 نقطة، ويشاركه ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذي سيواجه إشبيلية اليوم السبت في مواجهة صعبة للمرينجي.


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