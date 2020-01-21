أخبار نادي برشلونة

كيكي سيتين يتجه لإراحة النجوم في مباراة الكأس

22 يناير، 2020
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كيكي سيتين


ألمح كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إلى إراحة بعض اللاعبين الأساسين في مباراة برشلونة ضد إيبيزا، مساء الأربعاء بدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وكان كيكي سيتين قد تولى قيادة برشلونة مؤخراً خلفاً للمقال أرنستو فالفيردي، وقاد الفريق للفوز على غرناطة بهدف نظيف في الدوري الإسباني بأول ظهور له مع البلوجرانا في الليجا.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي لمباراة إيبيزا: “بعض اللاعبين شاركوا في مباريات كثيرة مؤخراً، وسيحصلون على الراحة في مباراة الغد”.

وحذر سيتين من المباراة، مؤكداً أنه يعطي أهمية لجميع المنافسات التي يشارك فيها برشلونة خلال الموسم الجاري.

وأضاف سيتين: “ليس هناك هامش للخطأ أمام إيبيزا، في منافسات مثل كأس الملك تقام من مباراة واحدة، الأمور قد تصبح معقدة في حالة ارتكاب الأخطاء”.

ونفى مدرب برشلونة إمكانية رحيل أرتورو فيدال، وإيفان راكيتيتش لاعبي وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، موضحاً أنه يعول على جميع اللاعبين الموجودين بقائمة الفريق.

واختص سيتين، أرتورو فيدال بالحديث وقال عنه: “هو لاعب استثنائي، لكن ما فاجأنا أكثر هو تقبله للتعليمات التي قدمناها له قبل مواجهة غرناطة”.

 

 

 

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