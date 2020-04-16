كيكي سيتين يفجر مفاجأة: كنت قريبا من التدريب في مصر قبل التوقيع لبرشلونة



فجر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، مفاجأة كبيرة، بعدما أكد أنه كان قريبا من تدريب أحد الأندية في مصر قبل توقيعه بأيام مع العملاق الإسباني متصدر مسابقة الليجا.







وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية:” قبل بداية المفاوضات مع برشلونة، كنت على وشك التوقيع لكي أصبح مدربا في مصر ولكن الآن أصبحت مدربا للبرسا”.







وكان برشلونة قد تعاقد مع سيتين في منتصف يناير الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي بعد تراجع أداء الفريق، ليكمل سيتين الموسم برفاق ميسي.







وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي بيراميدز يبحث التعاقد مع مدرب عالمي في هذه الفترة بعد إقالة الفرنسي ديسابر، قب التعاقد مع الكرواتي أنتي شاشيتش في نهاية المطاف.







أضاف عن مستقبل الدوري الاسباني: “الشيئ المنطقي الان، إذا تم إلغاء الدوري سيكون برشلونة هو البطل، ولكن إذا انتهى بهذه الطريقة فلن احتفل”.



وتابع: “جميعنا يريد العودة بأسرع وقت حتى لا تتأثر كرة القدم، الحقيقة هي اننا نعيش أمر خطير، ويجب إيجاد جميع الضمانات من أجل استكمال المسابقة”.

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