كيكي سيتين يقسو على لاعبي برشلونة فى أول قرار له

إتخذ الأسباني كيكي سيتين، مدرب فريق برشلونة الإسباني، قرارات صارمة فور تولى تدريب البلوجرانا بشكل رسمي، وفقاً لإذاعة “راديو كتالونيا” الإسبانية، وذلك خلفاً لإرنستو فالفيردي التى تمت إقالته بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد 2-3 بنصف نهائى كأس السوبر الإسباني فى “جدة” بالمملكة العربية السعودية.







وقالت إذاعة “راديو كتالونيا” إن كيكي سيتين قرر تغيير روتين التحضير للمباريات، حيث قرر خوض مران فى نفس يوم المباراة، وهو ما سيتم تطبيقه بدءاً من مباراة غرناطة التى ستقام الأحد المقبل على ملعب “كامب نو” بالجولة الـ 20 من مسابقة الليجا .







وأضافت الإذاعة، إن خوض مران جماعى في نفس يوم المباراة بمثابة حداثة رائعة فيما يتعلق بالروتين الذي اتبعه الفريق تحت قيادة إرنستو فالفيردي حيث لم يكن هناك مراناَ صباح المباراة، حيث يريد سيتين أن يبدأ على قدم وساق وإعداد كل شيء بدقة للاعبيه في الصباح قبل أى مباراة.







وكان المدرب كيكي سيتين إعتاد على خوض تدريب جماعى صباح يوم المباراة مع ريال بيتيس، حيث يقوم في هذه الحصة بشرح العمل التكتيكي للاعبين، وسوف يواصل هذا النهج بنفس الطريقة في برشلونة .







وسيلعب برشلونة مرة أخرى في كامب نو يوم السبت المقبل ضد غرناطة، بعد آخر مباراة له على هذا الملعب يوم 21 ديسمبر 2019، عندما هزم ديبورتيفو ألافيس (4-1) بأهداف أنطوان جريزمان، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي ولويس سواريز.







ويحتل فريق برشلونة الإسباني ترتيب جدول مسابقة الليجا برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف ريال مدريد صاحب نفس الرصيد من النقاط.