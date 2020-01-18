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كيكي سيتيين: فيدال لديه “DNA” برشلونة !

18 يناير، 2020
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كيكي سيتيين: فيدال لديه “DNA” برشلونة !

سبورت 360 – دفع كيكي سيتيين، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، عن التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط فريقه.

وتولى كيكي سيتيين مهمة تدريب برشلونة بشكل رسمي عقب الاطاحة بالمدرب السابق إرنستو فالفيردي، وسيلعب مباراته الأولى غداً الأحد على ملعبه “كامب نو”، ضد فريق غرناطة، في إطار فعاليات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

كيكي سيتيين يتحدث عن تشكيلة برشلونة تحت قيادته ومشكلة فيدال

وقال كيكي سيتيين في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غرناطة ونقلتها صحيفة “موندو ديفورتيفو“: “لقد أخبرت الجميع أن تشكيلة الفريق لن تتوقف عند 11 لاعباً فقط”.

وأضاف مدرب برشلونة الجديد: “بالنسبة لي كل شخص له نفس الدور، صحيح أن هناك لاعبين يتمتعون بتسلسل هرمي لما حققوه في خلال سنوات يضعهم في مرتبة أعلى، لكنني أريدهم أن يعتقدوا أن الجميع متساوون وعليهم المنافسة للحصول على مركز أساسي”.

وعن مشكلة أرتورو فيدال: “صحيح أننا نعطي أهمية للنظام وبعض اللاعبين يميلون إلى الفوضى، لكن بنفس الطريقة التي تقوم فيها بالهجوم يجب أن تدافع عنه أيضاً، وهذا ما سأعمل عليه”.

وأكد مدرب برشلونة أن لاعبه فيدال لديه “DNA” برشلونة، وقال: “نعرف جميعاً معنى هذه الكلمة، لكنك لا تعرف ما يمكن للاعبين القيام به في السياق الصحيح إذا كانوا يريدون التعلم والتحسن”.

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