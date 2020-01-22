كيكي سيتيين قلق من مباراة برشلونة اليوم ضد إبيزا

سبورت 360 – صرح كيكي سيتيين مدرب فريق برشلونة الإسباني الجديد بأن ليس قلقاً من مسألة التعاقد مع مهاجم جديد بديلاً للمصاب الأوروجواني لويس سواريز، وما يقلقه ويشغل تفكيره حالياً هو لقاء البرسا اليوم أمام إبيزا، وأيضاً مباراة فالنسيا القادمة.

وسيحل فريق برشلونة مساء اليوم الأربعاء ضيفاً على إبيزا، ضمن فعاليات دور 32 من كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

وتعرض لويس سواريز مهاجم برشلونة الأول للإصابة التي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، لذلك يبحث الفريق الكتالوني عن لاعب جديد لتعويض غياب النجم الأوروجواني.

كيكي سيتيين يرفض الحديث عن صفقة برشلونة الهجومية القادمة

وتحدث كيكي سيتيين مدرب برشلونة في مؤتمره الصحفي قبل مباراة إبيزا اليوم، وسئل عن إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد، ورد قائلاً “النادي يدرس الموضوع، فأنا لست قلقاً من هذا الأمر، ولكن ما يقلقني ويشغل تفكيري حالياً هو لقائي إبيزا وفالنسيا القادمين”.

وبسؤاله عن إمكانية رحيل بعض اللاعبين هذا الشهر، رد قائلاً “أي لاعب ما زال هنا، فأنا أعول عليه بنسبة 100%، كل لاعب يستحق المشاركة سيلعب بكل تأكيد”.

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