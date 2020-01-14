أخبار نادي برشلونة

كيكي سيتيين .. هل سيكون زيدان برشلونة ولكن بصبغة كرويفية؟

14 يناير، 2020
0
كيكي سيتيين .. هل سيكون زيدان برشلونة ولكن بصبغة كرويفية؟
كيكي سيتيين وزين الدين زيدان

سبورت 360 – أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء أمس الاثنين عن تعاقده مع كيكي سيتيين ليتولى مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني خلفاً لإرنستو فالفيردي.

وقرر نادي برشلونة إقالة إرنستو فالفيردي من منصبه بعد الأداء الباهت الذي قدّمه الفريق هذا الموسم، مما جعل مسؤولو النادي يتجهون إلى التعاقد مع مدرب ريال بيتيس السابق.

لمن شاهد ريال بيتيس يعلم جيداً بأن كيكي سيتيين يقدم كرة قدم هجومية اشتاق إليها جماهير وأنصار برشلونة، ولكن يبقى السؤال، هل سينجح مع البرسا؟

سيتيين مع برشلونة .. تجربة زيدان مع الريال تلوح في الأفق

GettyImages-1006841134

على الرغم من خبرة كيكي سيتيين التدريبية، حيث بدأ مهمة التدريب عام 2001، إلا أنه لم يتولى تدريب أي فريق كبير في أوروبا طوال هذه الفترة، لذلك بكل تأكيد تعتبر خطوة جريئة من إدارة البرسا بالتعاقد معه.

كما ذكرنا، كيكي سيتيين يقدم كرة قدم هجومية أساسها الاستحواذ وخلق مساحات لتمرير الكرة حتى منطقة جزاء الخصم، أي بمعنى أصح يقدم كرة قدم بصبغة “كرويفية”.

هذا ما كان برشلونة يبحث عنه في المواسم السابقة بعد رحيل بيب جوارديولا تلميذ يوهان كرويف، ولكنه تبقى مخاطرة كبيرة قد تنجح أو تفشل.

خطوة التعاقد مع كيكي سيتيين تشبه كثيراً ما حدث مع ريال مدريد عندما جاء الفرنسي زين الدين زيدان كبديل للإسباني رافا بينيتيز في الرابع من شهر يناير عام 2016، الفريق وقتها كان يمر بنفس الظروف التي يمر بها البرسا حالياً، افتقاد للثقة، وأداء ضعيف.

وبعدها تحول موسم ريال مدريد رأساً على عقب بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيطر المرينجي على البطولة الأوروبية بالتتويج بها ثلاث مرات على التوالي، بالإضافة للفوز بلقب الدوري الإسباني مرة، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، ليكتب زيزو اسمه التدريبي بأحرف من ذهب مع الريال.

سيتيين قد يمر بنفس السيناريو الذي مر به زيدان، ولكن بصبغة كرويفية من خلال استنساخ ما فعله بيب جوارديولا في السابق مع جيل جديد من اللاعبين يقوده بطل الجيل السابق ليونيل ميسي.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
برشلونة بصبغة زيدان سيتيين سيكون كرويفية كيكي هل ولكن

إقرا أيضا

Photo of أبيدال يوضح سبب اختيار سيتين مدرباً لبرشلونة

أبيدال يوضح سبب اختيار سيتين مدرباً لبرشلونة

14 يناير، 2020
Photo of أسئلة لابد من طرحها بعد تعيين سيتين مدرباً لبرشلونة

أسئلة لابد من طرحها بعد تعيين سيتين مدرباً لبرشلونة

14 يناير، 2020
Photo of صدمة كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني الجديد: لم أحلم يوماً بقيادة البارسا

صدمة كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني الجديد: لم أحلم يوماً بقيادة البارسا

14 يناير، 2020
Photo of جوهرة برشلونة يوجه رسالة وداع لفالفيردي

جوهرة برشلونة يوجه رسالة وداع لفالفيردي

14 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق