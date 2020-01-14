كيكي سيتيين .. هل سيكون زيدان برشلونة ولكن بصبغة كرويفية؟

سبورت 360 – أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء أمس الاثنين عن تعاقده مع كيكي سيتيين ليتولى مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني خلفاً لإرنستو فالفيردي.

وقرر نادي برشلونة إقالة إرنستو فالفيردي من منصبه بعد الأداء الباهت الذي قدّمه الفريق هذا الموسم، مما جعل مسؤولو النادي يتجهون إلى التعاقد مع مدرب ريال بيتيس السابق.

لمن شاهد ريال بيتيس يعلم جيداً بأن كيكي سيتيين يقدم كرة قدم هجومية اشتاق إليها جماهير وأنصار برشلونة، ولكن يبقى السؤال، هل سينجح مع البرسا؟

سيتيين مع برشلونة .. تجربة زيدان مع الريال تلوح في الأفق

على الرغم من خبرة كيكي سيتيين التدريبية، حيث بدأ مهمة التدريب عام 2001، إلا أنه لم يتولى تدريب أي فريق كبير في أوروبا طوال هذه الفترة، لذلك بكل تأكيد تعتبر خطوة جريئة من إدارة البرسا بالتعاقد معه.

كما ذكرنا، كيكي سيتيين يقدم كرة قدم هجومية أساسها الاستحواذ وخلق مساحات لتمرير الكرة حتى منطقة جزاء الخصم، أي بمعنى أصح يقدم كرة قدم بصبغة “كرويفية”.

هذا ما كان برشلونة يبحث عنه في المواسم السابقة بعد رحيل بيب جوارديولا تلميذ يوهان كرويف، ولكنه تبقى مخاطرة كبيرة قد تنجح أو تفشل.

خطوة التعاقد مع كيكي سيتيين تشبه كثيراً ما حدث مع ريال مدريد عندما جاء الفرنسي زين الدين زيدان كبديل للإسباني رافا بينيتيز في الرابع من شهر يناير عام 2016، الفريق وقتها كان يمر بنفس الظروف التي يمر بها البرسا حالياً، افتقاد للثقة، وأداء ضعيف.

وبعدها تحول موسم ريال مدريد رأساً على عقب بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيطر المرينجي على البطولة الأوروبية بالتتويج بها ثلاث مرات على التوالي، بالإضافة للفوز بلقب الدوري الإسباني مرة، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، ليكتب زيزو اسمه التدريبي بأحرف من ذهب مع الريال.

سيتيين قد يمر بنفس السيناريو الذي مر به زيدان، ولكن بصبغة كرويفية من خلال استنساخ ما فعله بيب جوارديولا في السابق مع جيل جديد من اللاعبين يقوده بطل الجيل السابق ليونيل ميسي.

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