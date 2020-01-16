كيكي سيتيين يطالب برشلونة باستعادة إيمرسون من بيتيس

سبورت 360 – طلب كيكي سيتيين مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم من مجلس إدارة النادي بالعمل على استعادة اللاعب إيمرسون أباريسيدو خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرتبط اللاعب البرازيلي الشاب بعقد مع ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية شهر يونيو /حزيران من عام 2021 ، ولكن من الممكن أن يتم فسخ العقد بناءً على دفع الشرط الجزائي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نادي برشلونة يخطط لإعادة المدافع البالغ من العمر 21 عاماً إلى ملعب كامب نو خلال سوق الانتقالات الشتوية وذلك بعد طلب تقدم به المدرب الجديد.

مدرب برشلونة الجديد يسعى لمعالجة الضعف في الجانب الأيمن.

وأشارت هذه المصادر أن المدرب كيكي سيتيين يخطط لمعالجة الضعف الكبير في مركز الظهير الأيمن ، والذي تسبب بالعديد من المشاكل والأهداف خلال النصف الأول من الموسم الجاري.

وانضم إيمرسون إلى ريال بيتيس في حقبة المدرب كيكي سيتيين ولكن لم يعتمد عليه كثيراً ، فيما تغير هذا الوضع مع المدرب الحالي روبي ، حيث أظهر مواهب وقدرات استثنائية في مركزه.

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