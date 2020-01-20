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كيكي سيتيين يُعيد برشلونة إلى عهد جوارديولا

20 يناير، 2020
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كيكي سيتيين يُعيد برشلونة إلى عهد جوارديولا
برشلونة

سبورت 360 – احتفل كيكي سيتيين مدرب برشلونة، بأول انتصار له مع الفريق الكتالوني، وذلك بعد فوزه مساء اليوم الأحد على غرناطة، بهدف نظيف، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقررت إدارة العملاق الكتالوني تعيين كيكي سيتيين مدرباً للفريق، بعد إقالة إرنستو فالفيردي، إثر الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على يد أتلتيكو مدريد.

سيتيين يفتتح مسيرته مع برشلونة برقم مميز:

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن برشلونة هو أول فريق يقوم بأكثر من 500 تمريرة، في الشوط الأول لمباراةٍ بالدوري الإسباني منذ موسم (2005/2006)، ويفشل في التسجيل.

وفي نفس السياق، قالت الشبكة المذكورة، إن برشلونة حقق ثالث أفضل معدل استحواذ في بطولة الدوري الإسباني منذ موسم 2005/2006، حيث سيطر على الكرة في مواجهة اليوم ضد غرناطة بنسبة (82.6%).

ويُعد بيب جوارديولا، مدرب برشلونة السابق، صاحب المعدل الأفضل، حيث حقق في 15 أكتوبر 2011 ضد راسينج سانتاندر نسبة استحواذ وصلت إلى (84%)، وفي مباراة أخرى ضد ليفانتي، وصل المدرب الكتالوني إلى نسبة استحواذ بلغت (83.9%).

ومنذ حقبة بيب جوارديولا، لم ينجح برشلونة في إكمال 1005 تمريرة في مباراة واحدة، لكنه نجح في ذلك مساء اليوم أمام غرناطة.

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