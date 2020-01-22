أخبار نادي برشلونة

كيليان مبابي: فات الأوان لأكون مثل ميسي

22 يناير، 2020
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كيليان مبابي: فات الأوان لأكون مثل ميسي
كيليان مبابي

سبورت 360 – قال كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إن الوقت قد فاته لتكرار مسيرة ليونيل ميسي قائد برشلونة، مشيراً في السياق نفسه، إلى أنه يستمد الإلهام من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسطع نجم كيليان مبابي في الأعوام الثلاثة الماضية بعدما تألق بقميص باريس سان جيرمان، حيث قاده للتتويج بعدة ألقاب محلية، كما ساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2018.

مبابي: رونالدو هو مصدر إلهامي

وقال النجم الفرنسي في تصريحات أبرزتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: “لقد فات الأوان لأكون مثل ليونيل ميسي، وإلا لكنت مضطراً للبقاء في موناكو، ولذلك أستمد الإلهام من كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي”.

ويشير مبابي في هذا التصريح، إلى أنه دائماً ما يبحث عن تحديات جديدة كما يفعل كريستيانو رونالدو، وليس الاستمرار مع نادٍ واحد طوال مسيرته كما هو الحال مع ليونيل ميسي.

وبخصوص المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، أجاب مبابي: “هناك فرق تعودنا عليها للمنافسة على البطولة مثل برشلونة، ريال مدريد وليفربول، لكن علينا ألا ننسى يوفنتوس”.

وتابع: “يوفنتوس فريق قوي وتمكن من الوصول إلى النهائي أكثر من مرة في السنوات الماضية، وهم الآن أقوى خاصة بعد تعاقدهم مع رونالدو اللاعب الذي يصنع الفارق ويساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الأهداف المُسطرة”.

واختتم بالقول: “ما يفعله ليفربول هذا الموسم أمر لا يصدق، إنهم تماماً كالآلات، تخيل أن سجلهم من الخسائر حتى اللحظة هو صفر، قد يعتقد من يتابعهم أن هذا أمر سهل، لكنه بالتأكيد ليس كذلك”.

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الأوان فات كيليان لأكون مبابي مثل ميسي

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