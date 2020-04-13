أخبار نادي برشلونة

كيمبس ينصح مارتينيز بقبول عرض برشلونة الاسباني

13 أبريل، 2020
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لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي،

وجه أسطورة الكرة الأرجنتينية ماريو كيمبس، نصحية إلى مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بقبول عرض برشلونة الاسباني والانتقال إلى عملاق كتالونيا في الصيف المقبل، مؤكدا أن فرصة الانتقال إلى البارسا لا تأتي كثيرا.

 

وفى تصريحات نشرتها صحيفة “توتو ميركاتو”  قال كيمبس : “لوتارو ، لبضع سنوات حتى الآن ، أثبت أنه مهاجم يليق بالرقم 9”.

 

أضاف فى تصريحاته الفائز بكأس العالم 1978: “لقد أظهر ذلك في إنتر والأرجنتين، أعتقد أن الفرصة تأتي في العمر مرة واحدة ، وبعيدًا عن حقيقة أن إنتر فريق رائع، برشلونة مختلف تمامًا”.

 

وواصل أسطورة الكرة الأرجنتينية : “اللعب مع ميسي سيكون أمراً رائعاً، إذا بقي مع إنتر ، فقد يكون من الجيد أن يستمر في اكتساب الخبرة”.

 

وتابع كيمبس : “ولكن إذا كان يريد الذهاب إلى برشلونة وإنتر مستعد للسماح له بالمغادرة للحصول على أموال جيدة، فعليه الانتقال فورا”.

 

ويرغب برشلونة في ضم لاوتارو حيث يراه مستقبل النادي في الهجوم، بعد تقدم لويس سواريز في العمر، إلى جانب نهاية عقده في الصيف المقبل.

 

ويحتل إنتر ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالى، برصيد 54 نقطة، بينما يتصدر يوفنتوس برصيد 63 نقطة.

 

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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