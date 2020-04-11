نخبة حضرموت

لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي..محافظ حضرموت يوجه الدكتور الجريري بالتحدث رسميا لوسائل الاعلام مساء كل يوم عن تطورات الوضع الصحي بالمحافظة ⋆

11 أبريل، 2020
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المكلا / 10 ابريل 2020م / المكتب الإعلامي للمحافظ

وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير عام مكتب الوزراة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري بالتحدث رسميا عن تطورات الأوضاع الصحية بالمحافظة مساء كل يوم لوسائل الاعلام المختلفة.

ودعا محافظ حضرموت كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواطنين إلى تجنب الاشاعات والاخبار المغلوطة والاعتماد على المصدر الرسمي.

وشدد المحافظ البحسني على ضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة والتعاون مع كافة الجهات الصحية والأمنية وكل العاملين في مواجهة وباء كوورنا المستجد.

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