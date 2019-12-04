لأول مرة.. الحوثيون يعتدون على عالم زيدي في الجامع الكبير لعدم تدريسه ملازم حسين

أقدمت مليشيا الحوثي بالاعتداء على فقيه زيدي في الجامع الكبير في صنعاء القديمة لعدم تدرسيه ملازم وكتيبات حسين الحوثي.

وقال محمد الضيعة في منشور رصده محرر المشهد اليمني اليوم الاربعاء، إن مليشيا الحوثي اعتدت على رجل الدين الزيدي أحمد علي الضيعة أثناء قيامه بتدريس القرآن الكريم بالجامع الكبير.

وأضاف الضيعة :” أن الحقد الحوثي على والده يأتي بعد رفضه لتدريس كتيبات (ملازم ) الصريع حسين بدر الدين الحوثي والتي اعتبروها الحوثيين شرطا لبقائه للتدريس في الجامع الكبير”.

وأكد الضيعة أن هذا الإعتداء على والده ليس للمرة الأولى بل للمرة الرابعة على التوالي بعد أن اقتحم المسجد القياديين الحوثيين الذريرة والحاضري.

ووضح الضيعة أن الذريرة والذي يشغل ضابط أمن الجامع الكبير أن لديهم توجيهات من القيادي الحوثي فؤاد ناجي والذي ينتمي إلى مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء والمعين من قبل الحوثيين نائبا لوزير الأوقاف في حكومة الانقلابيين .

هذا وينتمي القيادي الحوثي الآخر الذي قام بالاعتداء على الضيعة إلى قرية بيت حاضر التابعة لمديرية سنحان وجلهم من محافظة الطوق .

الجدير ذكره أن صراع حوثي كبير ستشده الأيام القادمة بعد ضغوطات ايرانية لتشييع اليمن والتي ترى في المذهب الزيدي أخطأ مخالفة للاثنى عشرية والتي تأثر بها حسين الحوثيين وغيرهم ممن تتلمذوا على أيادي ايرانية في قم والنجف .