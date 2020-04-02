لأول مرة .. زراعة شجرة الحُمص في لحج (تفاصيل+صور)

تمكن الأخ عزام فاروق ولأول مرة من زراعة الحُمّص والزيتون الشامي الذي اصبح حقيقة في منطقة الرماء قبيطة بمدينة لحج.

ونجحت تجربة الاخ عزام واستمرت النبتة ثلاث اشهر حتى ظهرت الثمرة وبدأت تنضج ولكن بسبب عدم وجود مبيدات للحشرات الضارة فقد التهمت الثمرة عند بداية نضجها.

وطالب مواطنون بالمدينة محافظ محافظة لحج دعم المنطقة قائلين: لم نرى أي مشروع منذ آخر زيارة قام بها في أول أسبوع منذ تعيينه وهو بناء خزان مائي بقيمة 500 ألف ريال فلم نستطع بناءه بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.

واضافوا: أملنا كبير في المحافظ فقد تم رفع تقرير متكامل عن أضرار السيول من قبل المديرية

ولكن لم يتم دعم المواطن منذ عام؛ فالمنطقة بحاجة الى دعم لتكون أكبر منطقة تورد الخضروات والفواكه في حال تم دعم المواطن بالحبوب والأشجار!

ويناشد أبناء الرماء الحكومة ممثلة بمحافظ لحج دعمهم وتقديم الدعم الزراعي العاجل وإصلاح الأراضي الزراعية التي اهملت خلال نصف قرن في ظل تغير المناخ على المناطق الجبلية في مديرية القبيطة.