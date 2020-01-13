لأول مرة.. ”صنعاء” تناقش المشاريع المطلوبة في مرحلة التعافي وإعادة الاعمار

ناقش مؤتمر المقاولين اليمنيين، اليوم الاحد، بالعاصمة صنعاء، وللمرة الاولى، منذ انقلاب مليشيا الحوثي، المشاريع المطلوبة في مرحلة التعافي وإعادة الاعمار.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد تحت شعار ” تعزيز قدرات قطاع المقاولات في اليمن ”، الى ضرورة إيجاد التمويل المالي من قبل مجتمع الدول المانحة وبصورة عاجلة لدفع المستحقات المتأخرة لدى الحكومة بسبب الحرب مع الغرامات القانونية والخسائر الناتجة عن هذا التأخير الذي سينعكس بصوره إيجابية على تعزيز قدرات المقاولين وقيامهم بواجبهم الوطني في تنفيذ كافة المشاريع المطلوبة في مرحلة التعافي وإعادة الاعمار.

وأكد المشاركون على العمل بمسؤولية من جميع الأطراف الوطنية والدولية لتجاوز الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت هذا القطاع بشكل عام وبعض المقاولين بصورة خاصة.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز قدرات قطاع المقاولات اليمني والوقوف على المعوقات والاضرار الجسيمة التي لحقت بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي الهام جراء الحرب.

وتسبب انقلاب الحوثيين في افلاس وتوقف الآلاف من المقاولين و شركات المقاولات منذ أكثر من خمس سنوات.