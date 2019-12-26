المشهد اليمني

لأول مرة في تاريخها .. السعودية تحتفل برأس السنة الميلادية (اماكن الاحتفال)

26 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

تستعد السعودية ولأول مرة في تاريخها، بالاحتفال برأس السنة الميلادية 2020، والتي تشمل عدة مفاجآت، من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض للألعاب النارية ومنصة للموسيقى إلى جانب فعاليات أخرى.

وبحسب مصادر اعلامية سعودية يترقب السعوديون الاحتفال في موقع ملهم يوم الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الثاني من 6 مساء حتى الواحدة صباحاً.

وأعلنت العديد من الحسابات السعودية على موقع “تويتر” عن الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة، حيث نشر حساب “كاليندر السعودية” تصميماً لإعلان عن يوم الاحتفال وأهم الحفلات التي ستقام فيه.

وسيقام الاحتفال في “مدينة ملهم” الواقعة شمال العاصمة الرياض، حسب ما جاء في موقع” بلاتينوم ليست” الخاص بالفعاليات الفنية، في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ويتضمن برنامج الاحتفال مفاجآت منها عروض ألعاب نارية و”دي جي” والعد التنازلي لعام 2020 بالإضافة لفعاليات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التغييرات التي تشهدها السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد وتحت ما يسمى بالرؤية الإصلاحية والتي تعتبر كسراً للقيود التي عاشتها المملكة لسنوات

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