لإعطائه الحرية أو الفشل مصيره!

لم تنجح المفاوضات التي دخل فيها نادي برشلونة في يناير الماضي لاقناع نجمه السابق تشافي هرنانديز بتولي مهمة تدريب الفريق بدلاً من المدرب الاسباني ارنيستو فالفيردي، لم يصل الموضوع الى خاتمة سعيدة، ليتعاقد الفريق مع المدرب الحالي كيكي سيتيين.

رافقت المفاوضات بعض من السرية، وهي ما إن تسربت الى الإعلام حتى شعر برشلونة بالاحراج من مدربه السابق، فبات ملزماً باتخاذ قراراً صارماً ونهائياً، وكان بإقالة المدرب بعد أن فشل بالفوز بكأس السوبر الإسبانية التي لعبت في مدينة جدّة بالسعودية.

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المفاجأة في وقتها كانت بإقالة المدرب بعد خسارته بطولة غير مهمة في حين أن الفريق دعمه عند خسارته امام ليفربول وخروجه بـ”ريمونتادا” من دوري ابطال أوروبا، أو حتى بعد تراجع مستوى الفريق بأكمله.

المهم، لم تظهر تفاصيل التفاوض مع تشافي، قبل أن يعلن عن بعض جوانبها في مقابلة مع احدى وسائل الاعلام الكتالونية.

تشافي أقرّ بأنه كان يريد بدء مشروع من جديد، من نقطة الصفر، ما يعني أن وصوله في منتصف الموسم ليس من ضمن مخططاته، بل هو يفكر بالبدء بمهمته صيفاً، ما يتيح له اجراء بعض التغيرات في تشكيلة الفريق، التعاقد مع بعض اللاعبين والتخلي عن بعضهم الآخر.

نقطة مهمة أخرى ذكرها تشافي وهي ابعاد أي لاعب سلبي أو سيئ عن غرفة خلع الملابس، ما يعني أن هنا أموراً كثيرة لا يوافق عليها تشافي في الوقت الحالي، وهو سبب رئيسي ومنطقي في فشل المفاوضات مع النادي الكتلوني.

تشافي رفع التحدي من خلال قوله انه واثق من الفوز بالبطولات لعشر سنوات مقبلة مع برشلونة، غير أن هذا التحدي سيشكل عليه ضغطاً هائلاً في حال وصل فعلاً الى بطل اسبانيا.

والسؤال هنا، أي مسيرة هي الأقرب لتشافي؟ مسيرة بيب غوارديولا؟ أقل أو أفضل؟

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تعلّم تشافي الكثير من مدربه السابق، بيب هو قدوة بالنسبة لكثير من المدربين على رأسهم تشافي، وهو تعلّم منه الكثير وقادر من دون شك على تطبيقه مع برشلونة، خصوصاً وانه كان لاعباً مميزاً على ارض الملعب، يملك الرؤية الكافية لكل مفاصل الملعب ولديه قدرة على التحكم باللعب، ما قد يجعله مدرباً بارزاً.

على الطرف الآخر، تشبيهه بغوارديولا سيضع أمامه ضغوطات كثيرة قد تعرقل مسيرته، ما يعني أن على جمهور الفريق أن يشبه تشافي ابداً بغوارديولا وإعطاء الحرية والوقت الكافي للمدرب الجديد من أجل معرفة كل ما سيقدمه.