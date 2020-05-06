نيوز يمن

لاحتواء تفشي الأوبئة.. انتقالي الجنوب يفرض حظر تجوال جزئياً في عدن

6 مايو، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-05-06 00:27:07

قرر المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الثلاثاء، فرض حظر تجوال جزئي في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، مع جملة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي الأوبئة والحد منها ومسبباتها.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، إن حظر التجوال الجزئي يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء ولمدة ثلاثة أسابيع، بحيث يبدأ عند الساعة 10 مساءً وينتهي الساعة 12 ظهراً.

وحسب هيثم فقد قرر إغلاق المنافذ البرية في كافة محافظات الجنوب مع السماح بدخول البضائع والمحروقات والمواد الإغاثية والسلع التموينية.

واستثني من قرار الحظر كافة المنظمات الدولية العاملة في محافظات الجنوب، والعاملون بالمرافق الصحية كالمستشفيات والمستوصفات والصيدليات، والعاملون في المرافق الخدمية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والاتصالات ومحطات الوقود.

كما قرر استمرار الإغلاق الكُلي لكافة أسواق القات في العاصمة عدن، ومنع دخوله وبيعه داخل المدن وخارجها، فضلا عن إغلاق مراكز التسوق الكبرى “المولات” باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والبقالات والخضار.

وسمح القرار للفنادق بالعمل بشكل محدود، شريطة تطبيق الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، كما اتاح للمطاعم البيع للسفري فقط.

وطالب هيثم العلماء والمشايخ وخطباء وأئمة المساجد بعدم صلاة الجماعة، والمساعدة في توعية الناس بضرورة الالتزام بإجراءات الحظر.

كما شدد على تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والعزل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس.

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