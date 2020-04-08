لاخيار ثالث : محاكمة عادل الباز أو أستقالة لينا الشيخ

خاص السودان اليوم:

فى زاويته المقروءة بالاحداث اون لاين (وقد تنقل بها فى عدد من الصحف الورقية والالكترونية الى ان استقر فى صحيفته الاحداث اون لاين) كتب الأستاذ عادل الباز كلاما خطيرا لايمكن تركه يمر هكذا دون توقف عنده ومساءلة الجهة التى ارتكبت هذا الفعل الشنيع ، فأما ان تتم محاكمة الأستاذ عادل الباز ومؤسسته الاعلامية ان كان مخطئا حتى لا يتجنى احد على احد بهدف الكيد أو السبق الاعلامى ، أو حتى بسبب عدم الاكتراث لما يتم تدوينه من العاملين بالوسائط الاعلامية ، أو تتابع الوزيرة لينا الشيخ التفاصيل وتعرف من خدعها فتعاقبه أو تستقيل فورا .

السيد عادل الباز أتهم الحكومة بالكذب والخداع والغش والتدليس ، واصر على قوله بان المبالغ التى تم اخذها لسداد تعويضات ضحايا المدمرة كول وارسلت الى أمريكا هى من اموال المعاشيين .

الحكومة من جانبها نفت ذلك ، ويقول الأستاذ عادل الباز ان السيدة الوزيرة اتصلت عليه طالبة توضيحات ، وطلب منها ان تراجع صندوق الاستثمار بالضمان الاجتماعى (التابع لها ) رافضا الكشف عن مصادره ، وبعد يومين أو ثلاثة نفت الحكومة الخبر مثار الموضوع وهنا تحداها عادل الباز ان تشتكى الى القضاء حتى يقدم للمحكمة الوثائق التى تثبت صحة كلامه ووجه خطابه الى الوزيرة بانك يا استاذة لاعلم لك بتصرف الصندوق (الذى يتبع لك ) .

ان الخطورة فى كلام الباز تكمن فى الكذب ، والالتفاف على الحقيقة ، والتدليس الذى تم ، ومحاولات البعض معالجة الامر بعيدا عن ما اثير فى الاعلام لكنهم ايضا وقعوا فى شر اعمالهم وفضحوا انفسهم .

ولمن لم يطلع على كلام الباز فأنا نورده ادناه :

(كتب يقول :

لا أعرف لماذا يلجأ السادة في وزارة المالية للتهديد والوعيد كلما كشفنا ممارسات فاسدة أو سياسات خاطئة اتخذوها ، ظللنا علي هذا الحال معهم لشهور .. فوزير المالية يهدد وينفي وعسكوري يتوعد، وفي كل مرة يعلو صراخهم وتصلنا تهديداتهم نقول إن اسلوبكم هذا نعرفه وتعاملنا معه ثلاثون عاما فلم يرهبنا وظللنا نطارد الفساد دون خوف ولا وجل ؛ الآن والحمد لله في ظلال ثورة شعارها الحرية والعدالة لاشئ يخيفنا ؛ ولكننا مستغربين من الذين يدعون للحريات و يرتجفون من ضوئها! .ما نود أن نقوله للأخوة في المالية نحن نحترم شخوصهم جدا ولكن سياساتهم وممارساتهم الفاسدة هي موضع حربنا.

٢

ما مناسبة هذه الرمية؟ قبل خمسة أيام نشرت هذه الصحيفة خبراً مفاده أن الحكومة سددت للأمريكان مبلغ ٧٠ مليون دولار من جهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي وهي أموال معاشيين وموظفين مستثمرة في كثير من المؤسسات التجارية بغرض تحقيق أرباح تعود عوائدها للصندوق ليصرف منها علي استحقاقات التأمين الاجتماعي للمعاشين… ماذا جري بعد ذلك.؟

اتصلت السيدة الوزيرة لينا الشيخ لتسأل عن مصدر الخبر فأكدنا لها صحته فقالت (ما عندي خبر) وما عارفة وسألتنا عن مصدرنا فقلنا لها إن مصدرنا موثوق ولكن لن نكشف عنه و اقترحنا عيها أن تسأل جهاز الاستثمار الذي هو تحت إدارتها.

غابت السيدة لينا عن شاشة الإعلام والخبر يتفاعل في الوسائط وخرجت بعد أربعة أيام بتصريح نفت فيه أن تكون أموال صندوق الاستثمار والضمان الاجتماعي قد استخدمت في دفع تعويضات الباخرة كول.!!.

يا السيدة الوزيرة والله خدعوك…لو عاوزة تتأكدي ممكن تقولي للناس الصندوق افتحوا بلاغ في الجريدة التي اتهمته بالباطل.. صدقي لن يفعلوا ذلك لأنهم يعرفون أن مصدرنا لايرقي إليه الشك بتاتا وحينها ستتأكدين أن الأموال أخذت ابتداء من الجهاز التابع لسيادتكم وإنتي ماجايبه خبر!!

٣

في اليوم التالي خرجت وزارة المالية بتصريح بعد أن اعترفت فيه بتسديد مبلغ ال٧٠ مليون دولار للأمريكان في هذا الوقت العصيب قالت ( اوردت بعض الوسائط الإعلامية أنّ المبلغ المطلوب قد تمّ تسديده من أموال المعاشيين والضمان الاجتماعي وهذا غير صحيح على الإطلاق إننا نؤكد وبكل وضوح أن تسديده من الموارد الذاتية للبلاد ومن حسابات وزارة المالية).

حسناً إذن دفعت المالية للأمريكان ٧٠ مليون دولار والبلد فيها (قومة) ونفسها قائم تبحث عن أجهزة تنفس!! هذه واحدة … صدقوا أن المالية تدلس وتكذب …كيف ؟ تابعوا معي المستند الذي جرى نشره فهو يشير إلى أن الأموال سددت بعد أن تمت التسوية بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٠ ( راجع الأحداث نيوز) مما يعني أن المالية أرسلت ذلك المبلغ قبل التاريخ المذكور في تاريخ التسوية.(هنا أود أن أشيد وأشير الي الصحفي واصل علي … هذا نوع الصحفيين الذين يرفعون الرأس متابعة ونزاهة وحرص علي المهنية والاعتماد علي المستندات .نشر واصل المستند الذي أشرنا إليه في خبرنا قبل أيام في موقعة بتويتر بالأمس).

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الأموال التي سددت للأمريكان أخذت من حسابات جهاز الاستثمار بالعملة المحلية وجرى شراء الدولار وإرساله لأمريكا . ولكن الحكاية لم تنته هنا .. بعد أربعة أيام من التسديد للأمريكان أمرت جهة ما أن تدفع هيئة التصنيع الحربي وشركة سمت الهندسية مبلغ ال٧٠ مليون دولار لحساب وزارة المالية وهو ماتم بالفعل في يوم ٨/٣/٢٠٢٠ وجري تسديد السبعين مليون علي سبعة شيكات كل شيك ب١٠ مليون دولار كلها في يوم واحد لحساب المالية.هو نفس المبلغ الذي جرى أخذه من جهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي… ياتري هل تمت إعادة هذا المبلغ لحسابات الجهاز مرة اخري أم لا يزال بحوزة وزارة المالية ؟ ليس لدي ما يثبت أو ينفي ما جرى بعد ذلك.

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الثلاث حقائق المهمة أن المالية أخذت أموال الجهاز دون معرفة الوزيرة لينا وأخذت من منظومة الصناعات الدفاعية ٧٠ مليون دولار!! من أراد أن يجادل في هذه المعلومات نتلاقى معاهو في المحكمة وقتها سنبرز مصادرنا ومستنداتنا … كويس كده معاك ياعسكوري ؟

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القصة لم تنته…. تذكرون حين حاول وزير المالية تبرير صفقة الفاخر الفاسدة هو وعسكوري قالا أنهما اضطرا لأخذ دولارات الفاخر لأن بواخر القمح بالميناء لاتنتظر وأنهما لم يجدا شركة جاهزة تملك دولارت سوي الفاخر فأخذوا منها ٢٨ مليون دولار لأجل منحها صفقة فاسدة تتعلق بالذهب وكل السلع الاستراتيجية !! هل تذكرون….سمح ..

الآن ظهر أنه بخزائن الحكومة نفسها أموال تعادل السبعين مليون دولار طرف صندوق تحت أدارتها وهناك منظومة الصناعات الدفاعية تحت يدها أكثر من سبعين مليون دولار فبدلا أن تفسد المالية مع الفاخر كان ينبغي لها أن تأخذ أموال وزارتها التي تحت يدها وليس أموال الفاخر. طيب لماذ لم تفعل الحكومة ذلك وسارعت الآن لأخذ الأموال من جهاز الاستثمار ومنظومة الصناعات العسكرية هذا يؤكد أن صفقة الفاخر فاسدة والمالية تتخبط وتعطي أموال الدولة سفاهة لمن لايستحقها ( الفاخر والأمريكان) …. معقول حكومة تقطع يدها اليمين وتشحد بالشمال؟!)

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انتهى كلام الباز وهو من الوضوح بحيث لايحتاج الى تاويل ، ونقول للسيدة الوزيرة اما محاكمة عادل الباز ولو فشل فى اثبات ادعاءه يعاقب ، وإن ثبت للمحكمة صحة كلامه فليس لك غير للاستقالة وليس هذا فحسب بل تجب محاكمة كل المتورطين .